O síle Bidenova prezidentství rozhodne sedm milionů voličů v Georgii. Hraje se o většinu v Senátu

V drtivé většině států platí, že ten kandidát, který získá nejvíc hlasů, získává mandát. V Georgii a Mississippi ale musí kandidáti získat více než 50 procent hlasů – pokud se jim to nepovede, koná se druhé kolo, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního.

Stejně jako v Česku se každé dva roky obměňuje třetina senátorů. V USA jsou křesla rozdělena do tří tříd a obměňuje se vždy jedna třída.

V americkém Senátu zasedá 100 senátorů s mandátem na šest let.

To v důsledku znamená důležitou zprávu i pro Bidenovo nadcházející prezidentství. Demokraté obhájili většinu ve Sněmovně reprezentantů a získali prezidentský úřad. Ten je ale bez Senátu, který má v USA rozsáhlé pravomoci, o poznání slabší a nemůže snadno prosazovat svůj program – vždy musí mít na paměti vyjednávání s opozicí v horní komoře.

O zástupcích Georgie v horní komoře amerického Kongresu budou voliči rozhodovat 5. ledna a není pochyb o tom, že přilákají pozornost celých Spojených států. Jak je totiž nyní nastavená situace, bude to právě Georgia, která zkraje nového roku rozhodne o tom, která strana bude mít v Senátu většinu.

Senát posvěcuje prezidentovi kandidáty do jeho administrativy.

Horní komoru v tuto chvíli stále ještě kontrolují republikáni – mají 53 senátorů oproti 45 demokratickým (zbylí dva jsou nezávislí, hlasují ale s demokraty). Listopadové volby tento poměr upravily. Demokraté si mírně polepšili, ne však tolik, jak by si přáli. V lednu 2020 zasedne Senát, v němž budou mít republikáni přesně polovinu křesel a demokratičtí zákonodárci 48 křesel.

Zbylá dvě křesla jsou k mání právě v Georgii a rozhodnou o tom, kdo bude horní komoru kontrolovat. Republikánům stačí získat jedno ze dvou křesel, o která se hraje. Demokraté by potřebovali uspět v obou volebních kláních, aby získali tu vůbec nejkřehčí většinu – v Senátu je totiž sudý počet křesel a rozhodující hlas bude při patu mít viceprezidentka Kamala Harrisová.

Kampaně za skoro půl miliardy dolarů

Do druhého kola regulérních i doplňovacích voleb postoupili vždy dva kandidáti, kteří dostali nejvíce hlasů. O dvě senátní křesla se budou ucházet republikáni David Perdue a Kelly Loefflerová, kteří mandáty obhajují, a vyzvou je demokraté Jon Ossoff a Raphael Warnock. Zatímco Perdue v Senátu strávil posledních šest let, Loefflerová pouze rok, protože na počátku roku 2020 zastoupila Isakssona do nejbližšího termínu, kdy mohou voliči vybrat nástupce.

Druhé kolo voleb, které rozhodne o většině v Senátu a může razantně ovlivnit Bidenovo funkční období v Bílém domě, logicky přitahuje velkou pozornost. Během prvních dvou týdnů od chvíle, kdy bylo jasné, že dojde k lednovému hlasování, kandidáti shromáždili nemalé sumy na kampaně. Warnock od dárců obdržel 40 milionů dolarů, dvojice republikánských obhájců vybrala 32 milionů během šesti dnů. Loefflerová už si rezervovala reklamní prostor za 40 milionů dolarů. Reklama je mnohdy dokonce dražší, než byla během prezidentské kampaně.