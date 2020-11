Biden nominuje různorodý kabinet. Zahrnul architekty mezinárodních smluv či elitní ekonomku

V čele tajných služeb má stanout Avril Hainesová. Úřad, který vznikl v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001, by žena vedla poprvé. S Bidenem Hainesová spolupracovala jako právní poradkyně, když tehdejší senátor předsedal komisi pro zahraniční vztahy.

Podle New York Times je pravděpodobné, že Hainesová v senátním slyšení uspěje, kandidátka na vedení tajných služeb nicméně čelí silné kritice z levého křídla demokratické strany, ale také od lidskoprávních organizací. Mimo jiné proto, že za Obamovy vlády stála za rozsáhlým používáním bezpilotních letounů k likvidaci teroristů – při těchto operacích ale umírali také civilisté. Její zastánci Hainesovou obhajují tím, že zároveň pomohla stanovit pravidla a zprůhlednila použití dronů.

Hainesová dříve pracovala také pro Bushovu administrativu, vystřídala posty v Národní bezpečnostní radě, na ministerstvu zahraničí i v CIA. Jak doplňují New York Times, i její osobní minulost není bez zajímavosti: Hainesová je školená fyzička, má hnědý pásek v judu, jako pilot téměř havarovala v severním Atlantiku s mužem, za nějž se později provdala.

„Je jasné, že má roztodivné koníčky. Dalo by se říct až bohémské,“ řekl na její adresu John Brennan, někdejší šéf CIA, který si Hainesovou vybral jako svou náměstkyni.

Hainesová letos v textu pro Foreign Policy varovala před politizací amerických tajných služeb, k níž došlo během Trumpova funkčního období. „Objektivita analýzy – zpravodajci reportující to, co považují za pravdivé, aniž by uvažovali nad politikou či politikařením – je klíčová pro americkou národní bezpečnost. Jednoduše řečeno, dobrá politická rozhodnutí vyžadují faktickou, objektivní a pečlivou analýzu,“ zdůraznila Hainesová.