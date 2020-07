Před pěti lety vznikla jaderná dohoda s Íránem. Dva hlavní signatáři ji už nerespektují

První informace o tom, že má Írán utajený jaderný program, se objevily v roce 2002, dodal Szántó. „Poté začalo všechno gradovat, až do roku 2006, kdy se USA a především evropské státy snažily dostat Írán na svou stranu, aby nevyvíjel jaderné zbraně. Tehdejší íránský režim to odmítl a pak přišly ty sankce,“ připomněl.

O devět let později režim padl, ale jádro bylo stále považováno za něco, co je neislámské nebo nečisté. „Po válce, kterou vyprovokoval sousední Irák, Írán zjistil, že bude možná potřebovat vyvinout nějakou zbraň, která by mohla fungovat jako odstrašující,“ přiblížil Szántó.

Írán se zavázal k tomu, že o dvě třetiny sníží počet svých centrifug na obohacování uranu, a to během deseti let.

Trump proti dohodě

Jaderná dohoda měla ve Spojených státech velmi silné kritiky už v době, kdy se v roce 2013 ukázalo, že probíhají nějaká jednání. Výrazným kritikem byl i Donald Trump. „Co nastoupil do Bílého domu, snaží se odčinit to, co považuje za hlavní body, které se podařilo dosáhnout Obamově administrativě,“ nastínil Szántó.

Trump je navíc podle bývalého blízkovýchodního zpravodaje ČT obklopen lidmi, kteří jsou vůči Íránu více kritičtí a obezřetní. Jedním z nich je například poradce pro národní bezpečnost John Bolton, který dohodu silně kritizoval už od samého začátku.

Pozice Íránu je dnes podle Jakuba Szántó taková, že má právo na budování a využívání civilní energie. „Současný prezident Rouhání je jedním z lidí, kteří dohlíželi i na to utajování civilního jaderného programu. Říká, že to, co Spojené státy v roce 2018 udělaly, je jakási zrada, a i nadále tvrdí, že budou pokračovat ve vývoji civilního využívání jádra, aniž by přiznali, že tam evidentně jsou vojenské aspekty,“ dodal.