Biden si za ministra obrany vybere generála ve výslužbě Austina, píší americká média

O tom, že Biden hodlá do čela Pentagonu jmenovat Austina, napsal jako první americký server Politico. Odvolal se přitom na tři zdroje, které mají o jednáních informace. Poté o potenciální nové tváři v administrativě nastupujího prezidenta informovala další zámořská média, včetně CNN.

Sedmašedesátiletý Lloyd Austin je bývalým velitelem amerických sil na Blízkém východě. Jeden bývalý představitel Pentagonu Politico řekl, že jej Bidenův tým vnímá jako „bezpečnou volbu“. Generál ve výslužbě je totiž považován za dobrého vojáka, který by plnil agendu zvoleného prezidenta.

Někteří bezpečnostní experti však upozorňují, že od Austinovy armádní služby uplynulo méně než sedm let, což znamená, že by se mohl stát ministrem obrany pouze za předpokladu, že mu Kongres udělí výjimku. Udělení takové výjimky by bylo již druhé za poslední čtyři roky. Politico v této souvislosti připomíná dalšího bývalého velitele amerických sil na Blízkém východě, Jima Mattise, který se v roce 2017 stal prvním ministrem obrany prezidenta Donalda Trumpa.