Biden možná přebere Ameriku na vrcholu pandemie. Teď prosí, aby lidé nosili roušky

Počet nových případů covidu-19 ve Spojených státech poprvé překročil 100 tisíc za den. Podle deníku New York Times byl jeden z 441 Američanů v minulém týdnu testován pozitivně na koronavirus. Před nově zvoleným prezidentem Joem Bidenem tak nebezpečně vzrůstá problém pandemie, která se může před jeho převzetím úřadu 20. ledna ještě zhoršovat.

Biden řešení pandemie několikrát označil za prioritu a avizoval, že po převzetí úřadu se zasadí o rozšíření testování, které by mělo být bezplatné. Možné je i povinné nošení roušek mimo domácnost, na němž by se ale federální administrativa musela dohodnout s guvernéry a lokálními administrativami. Experti mluví také o potřebě „jasnější komunikace“, finančních kompenzacích pro lidi a malé živnostníky nebo o celonárodním lockdownu, i když Biden v minulosti prohlásil, že „chce zastavit virus, nikoliv zavřít zemi“.

Teď uvádí, že pokud se virus nepodaří dostat pod kontrolu, návrat k normálu nenastane. Podle některých odhadů by v následujících měsících mohl počet nakažených překonat i 200 tisíc za den. Biden také uvedl, že plánuje okamžitě obnovit vztahy se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Spojené státy z ní v červenci oficiálně odešly.

Nezáleží, koho volíte, noste roušky, nabádá Biden

Biden v pondělí oznámil, že jmenoval pracovní skupinu, která se má zabývat bojem proti covidu-19. Je v ní bývalý vysoký státní úředník David Kessler, bývalý poradce Baracka Obamy Zeke Emanuel, nebo Rick Bright, whistleblower z Trumpovy administrativy, který tvrdil, že jeho varování o závažnosti epidemie byly ignorovány a byl po nich propuštěn.

Nová dvanáctičlenná skupina by měla do ledna přijít se strategií pro boj s nákazou. Biden už ve volební kampani sliboval, že se při řešení pandemie bude řídit radami odborníků na veřejné zdraví.

Mezi členy nově ustanoveného týmu chybí uznávaný epidemiolog Anthony Fauci, jenž nyní radí prezidentovi Trumpovi. Ten z velké části pracovní skupinu pro boj s koronavirem zrušil a na jednom z předvolebních mítinků naznačil, že Fauciho plánuje propustit.

Podle Trumpa Pfizer záměrně pozdržel informaci o vakcíně

Nově zvolený prezident v pondělním projevu nabádal Američany, že mají nosit roušky. „Cílem jejich nošení není učinit život komplikovanější, ale vrátit se do normálu tak rychle, jak to jen půjde. A roušky jsou pro to zásadní,“ prohlásil podle CNN. Právě roušky se staly v Americe politickým tématem, když je řada lidí odmítala s tím, že jde o zásah do jejich svobod.

„Nezáleží, koho jste volili, ani jaký máte pohled na věc. Můžeme zachránit desítky tisíc životů, pokud budeme roušky několik následujících měsíců nosit,“ dodal Biden a varoval před „velkou a rostoucí“ hrozbou viru i po pondělním oznámení o úspěšnosti vakcíny od firem Pfizer a BioNTech.