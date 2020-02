Nová hvězda demokratů. „Starosta Pete“ umí řadu jazyků, má manžela a chce jiný přístup k migrantům i klimatu

V roce 2004 byl členem volebního štábu Johna Kerryho, kterého nakonec porazil George Bush. Po škole pracoval Buttigieg několik let jako konzultant. Poté se již vydal na dráhu politika.

Buttigieg se narodil v roce 1982 v Indianě, jeho kořeny ale sahají až na Maltu. Jeho otec, profesor literatury, přišel do USA jako imigrant právě z tohoto středomořského ostrova.

Je stoupencem Izraele, podporuje dvoustranné řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Kritizoval Trumpovo rozhodnutí stáhnout americké jednotky ze Sýrie, což podle kritiků dalo Turecku zelenou k zahájení ofenzivy proti tamním Kurdům. Jako prezident by také usiloval o návrat k mezinárodní dohodě s Íránem, od níž Trump odstoupil.

„Realitou je, že naše země má před sebou ještě pořádný kus cesty, co se týče péče o veterány. Musíme k nim přistupovat správně během jejich služby i po ní,“ říká možný prezidentský kandidát.

V roce 2014 si vzal na sedm měsíců neplacené volno, aby odjel jako příslušník americké armády bojovat do Afghánistánu. Buttigieg pokládá invazi do této země po teroristických útocích z 11. září 2001 za oprávněnou. Nyní by ale uvítal stažení amerických vojsk z oblasti.

V roce 2012 se stal starostou v South Bend, což je čtvrté největší město v Indianě. Už jeho politické začátky lze považovat za úspěšné. Časopis Newsweek nedlouho před jeho nástupem do funkce označil South Bend za „umírající město“. Buttigieg z něj učinil prosperující oblast, upozornila televice CBS.

Do prezidentské volební kampaně vstoupil Buttigieg loni v dubnu jako nejmladší demokratický uchazeč. „Je to víc než jen trošku odvážné ucházet se ve věku 37 let o nejvyšší úřad v zemi,“ podotkl loni. Jeho cíl zní jasně: dostat Donalda Trumpa z Bílého domu. Trumpovi mimo jiné vytýká, že svou protiimigrační politikou přispěl k růstu xenofobie v zemi.

„Nebyl jsem si jistý, jak lidé v South Bend zareagují. Komunita mě ale podpořila. Věřím, že tohle je země, kde je všechno možné,“ komentoval svou homosexuální orientaci nadějný politik.

Právo na potrat, důraz na ekologii

Mezi demokraty je Buttigieg považován za umírněného kandidáta. Podporuje Zelený nový úděl (Green New Deal), což je rozsáhlý plán přechodu na ekologické hospodářství. Chce také znovu připojit Spojené státy k Pařížské klimatické dohodě, od níž Trump odstoupil, a hodlá usilovat o to, aby USA byly do roku 2050 uhlíkově neutrální zemí.

Dále prosazuje daňovou reformu, legalizaci marihuany, právo na potrat a uvolnění imigračních zákonů. Zatímco budování zdi ve stylu Trumpa odmítá, sám prosazuje lepší zajištění bezpečnosti na hranicích.

Je také pro zrušení trestu smrti a podporuje větší kontrolu nad zbraněmi ve společnosti, zákaz vojenských útočných zbraní a národní systém udělování licencí na zbraně.

V rozhovorech pro média se Buttigieg staví do role mluvčího generace „mileniálů“ neboli lidí narozených zhruba od začátku 80. let až do přelomu tisíciletí. Podporuje vysokoškolské vzdělání zdarma pro studenty z rodin s nižšími příjmy.