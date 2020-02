O prezidentovi USA rozhoduje 538 lidí. Projděte si cestu do Oválné pracovny

O Oválnou pracovnu se však ucházejí také lidé, kteří stranickou nominaci nezískali, případně se o ni vůbec neucházeli. To může být případ kandidátů menších stran či nezávislých, kteří zpravidla získávají jen mizivá procenta hlasů – celonárodní kampaň je zkrátka náročná a drahá.

Při poslední volbě se takto o přízeň voličů ucházel nakonec i neúspěšný demokratický kandidát Bernie Sanders (získal 0,08 procenta hlasů), či jeden z republikánských kandidátů z voleb 2012 Ron Paul (získal pouhých 124 hlasů). Nejúspěšnějším třetím uchazečem se v roce 2016 stal Gary Johnson se ziskem 3,28 procenta.

Na scénu přichází volitelé

Dlouhé měsíce kampaně, primárních voleb, projevů a debat vyvrcholí na začátku listopadu: Američané půjdou k urnám 3. listopadu a zvolí si prezidenta – alespoň přeneseně.

S ohledem na tamní volební systém je věc složitější. Občané si v USA prezidenta nevolí přímo, ač by se to mohlo zdát. Na volebních lístcích zaškrtnou jméno kandidáta na prezidenta a jím vyvoleného kandidáta na viceprezidenta, ale do Bílého domu své favority ještě nepošlou.

Pokud by tomu tak bylo, volby v roce 2016 by vyhrála Hillary Clinton, jelikož by získala o bezmála tři miliony hlasů více než Trump. Do hry vstupuje specifický systém sboru volitelů. Nestává se často, aby zvolený prezident nevyhrál obecné hlasování – Trump byl teprve pátým úspěšným kandidátem, kterému se něco takového povedlo –, ale právě tyto případy ilustrují, jakou roli hrají volitelé.