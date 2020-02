V Iowě mají sečteno. O primárkách demokratů ale pochybují agentury i samotná strana

AP poukázala na to, že na základě údajů, které má, jí stále chybí data jednoho ze 1765 okrsků. Deník The New York Times zase napsal, že z více než stovky okrsků přišly nesourodé údaje, které buď nebyly úplné, nebo neodpovídaly stanoveným pravidlům pro hlášení výsledků.

Po fiasku v Iowě se pozornost přesouvá k New Hampshire

Už v úterý čeká kandidáty Demokratické i Republikánské strany primární klání v New Hampshire. Zatímco o výsledku republikánských voleb je s největší pravděpodobností jasno – průzkumy jasně vede prezident Donald Trump, skupinu demokratických uchazečů by mohlo New Hampshire protřídit. Zejména kvůli nesrovnalostem z Iowy budou výsledky z New Hampshire ostře sledovány a považovány za první směrodatné.

Podle průzkumu televize WBZ, deníku Boston Globe a Univerzity v Suffolku vede Bernie Sanders s 24 procenty, těsně jej následuje Pete Buttigieg s 23 procenty. Třetí je s odstupem deseti procentních bodů Elizabeth Warrenová, bývalému viceprezidetovi Joe Bidenovi průzkum přisuzuje jedenáct procent. Zeména Biden čelí hlasováním v New Hampshire ohromnému tlaku, protože další neúspěch by mohl být pro jeho kampaň osudný.