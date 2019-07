PŘEHLEDNĚ: Křeslo v Bílém domě láká stovky zájemců. Skutečných konkurentů Trumpa je však hrstka

Cory Booker (50), senátor za New Jersey, někdejší starosta města Newark

Je prvním senátorem za New Jersey afroamerického původu. Jeho cílem je sjednocení hluboce politicky rozdělené země, „kde by osoba hlavy státu měla v lidech vzbuzovat pýchu, nikoli stud“. Booker pochází z nuzných poměrů, ale podle listu The New York Times má velmi dobré styky s bankéři z Wall Street. To by mu mohlo zajistit účinnou volební kampaň, nicméně zároveň ho to diskvalifikuje v očích sílícího radikálně levicového křídla demokratů. Příliš šancí podle průzkumů nemá.

Senátor si vydobyl celostátní proslulost po roce 2002, kdy se poprvé ucházel o post newarkského starosty. Přestože tehdejší souboj s protikandidátem Sharpem Jamesem prohrál, dokumentární film o jeho kampani nazvaný Street Fight (Pouliční boj) byl v roce 2005 nominován na Oscara.