Revoluce, nebo evoluce? Kandidáti demokratů na prezidenta USA se přeli, jak mají být radikální

Bývalý guvernér Colorada John Hickenlooper také apeloval na umírněnější postup při reformě zdravotního pojištění, byť sdílí konečnou představu, že by na něj měli dosáhnout všichni. „Zhruba za patnáct let se tam dostaneme, ale bude to evoluce, nikoli revoluce,“ říkal.

Spor o ochranu hranice

V debatě zaznívaly výzvy k úplné dekriminalizaci přistěhovalců, kteří do USA vstoupí bez dokladů a zároveň nežádají o azyl. Bývalý texaský zákonodárce Beto O'Rourke je setrvale odmítal s tím, že lidé přicházející do země by měli ctít americké zákony. Uvedl, že jako prezident by chránil uprchlíky usilující o azyl, jakož i lidi, kteří přišli ilegálně jako děti.

Podobně guvernér Montany Steve Bullock varoval, že snahy zbavit ilegální migraci trestnosti „hrají Trumpovi do karet“.

Warrenová naopak kritizovala stávající zákony za to, že dávají prezidentovi Trumpovi „moc rozdělovat rodiny“ na hranicích. Sanders prohlásil, že nepovažuje ženy a děti, které ušly tisíce mil, za zločince a vytkl Trumpovi, že přistěhovalce démonizuje.