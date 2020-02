Dvakrát poražený demokratický favorit Biden se nevzdává. Naděje upíná k Jižní Karolíně

Začátek cesty k nominaci je pro Bidena trpký. Po čtvrtém místě v primárkách v Iowě přišla pátá příčka v New Hampshire. Jde o první dva státy z padesáti, navíc se silnou bělošskou voličskou základou, zatímco Biden sází spíše na podporu menšin.

Podle mnohých kritiků však nebyla jeho dosavadní kampaň dostatečně intenzivní. „Nestrávil tam (v New Hampshire) tolik času jako někteří další (uchazeči), do tohoto státu nevložil tolik zdrojů,“ míní reportér agentury AP Hunter Woodal.

Biden věří Jižní Karolíně i odkazu Obamy

Eso v rukávu by podle Bidenova týmu měla být Jižní Karolína, kde asi šedesát procent voličů v primárkách představují Afroameričané. „Těším se na to, až se dostanu do Jižní Karolíny a Nevady. Považujeme to za začátek a nevím, jak někdo můžete hodnotit, kdo vyhraje nominaci, když nemáte hlasy Afroameričanů a Hispánců,“ míní Biden.

Politik věří odkazu svého působení v Bílém domě po boku Baracka Obamy, jehož byl viceprezidentem. Právě na Obamovu politiku navazuje nejen v oblasti zdravotní péče či klimatických otázek.

„Sto dvanáct měsíců zvyšující se zaměstnanosti a růstu. Trump je prezidentem pětatřicet měsíců. Víte, odkud bere dobré ekonomické výsledky? Z administrativy Obamy a Bidena!“ tvrdí uchazeč o demokratickou nominaci.