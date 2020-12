V úterý dostanou výsledky voleb v USA právní ochranu, bude těžší je zpochybnit

Jak budou volitelé v kolegiu volitelů hlasovat, určuje všeobecné hlasování – letos šli Američané k urnám 3. listopadu. Teoreticky ale mohou státní reprezentace výsledek voleb ignorovat a nominovat volitele vlastní, kteří by mohli hlasovat bez ohledu na listopadové výsledky.

Amerického prezidenta volí takzvaní volitelé, které vybírají na úrovni jednotlivých států voliči. Volitele formálně do jejich funkce potvrzuje guvernér daného státu po uzavření volebních výsledků a vyřešení všech případných povolebních sporů.

Pokud by tak státní legislativa učinila, měl by stát de facto dva vzájemně si konkurující výsledky voleb. Kongres, který oficiálně sčítá zisky jednotlivých kandidátů a vyhlašuje vítěze, by se pak musel rozhodnout, které z výsledků uzná.

Federální zákony přijaté v reakci na volební spory z 19. století však státům garantují, že když své výsledky uzavřou dříve než šest dní před hlasováním sboru volitelů, musí Kongres přijmout hlasy těch volitelů, které nominoval tamní guvernér. Tento termín vyprší v úterý. Státy nemusí nutně posvětit svůj výběr volitelů do tohoto data, pokud tak ale učiní, získají jejich výsledky přidanou právní ochranu. Drtivá většina z nich se proto snaží termínu držet.