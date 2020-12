V Bavorsku začal nouzový stav s omezením pohybu přes hranice. Biden chce rychlé očkování

Biden chce za 100 dní dostat vakcínu ke 100 milionům Američanů

Nastupující prezident USA Joe Biden prohlásil, že chce během prvních 100 dní svého mandátu dostat vakcínu proti covidu-19 ke 100 milionům Američanů. Za stejný čas by rovněž chtěl vrátit všechny děti v zemi do škol. Pro jeho snahu však podle něj bude zásadní spolupráce Kongresu, který musí schválit chystaný finanční balík, jinak by se distribuce vakcíny mohla zpomalit či dokonce zastavit.

Biden to podle agentury Reuters prohlásil při veřejném vystoupení, při němž rovněž představil svůj budoucí tým, který se pokusí zvládnout dopady pandemie. „Pokud nebude Kongres tento týden naléhavě jednat (…), existuje reálná možnost, že se po první vlně očkování toto úsilí zpomalí a zastaví,“ řekl demokrat s tím, že zákonodárci musí zajistit financování distribuce očkovacích látek „do všech koutů Spojených států“.

USA zažívají dosud nejčernější fázi epidemie. Jen za uplynulých sedm dní zaznamenaly přes 15 tisíc úmrtí spojených s covidem-19. Odhalené infekce přibývají tempem více než 200 tisíc za den a statistika hospitalizací prakticky den co den dosahuje nové maximum. Podle analytiků z The COVID Tracking Project bylo v úterý v amerických nemocnicích přes 104 tisíc pacientů s koronavirem, deník The New York Times (NYT) hovoří o více než pětinovém nárůstu hospitalizovaných za poslední dva týdny.