Británie začíná očkovat proti koronaviru, jako první stát na světě

V Česku by mohla dostupná vakcína být do konce roku, sdělilo ministerstvo zdravotnictví. Stát má prostřednictvím společných smluv Evropské unie objednanou vakcínu pro 6,9 milionu obyvatel. Očkování bude dobrovolné a hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Covid: UK vaccination programme getting under way https://t.co/EwRPMfjYhz

V tomto týdnu má mít tamní ministerstvo zdravotnictví k dispozici 800 tisíc dávek vakcíny vyvinutou firmami Pfizer a BioNTech. Dohromady Britové zakoupili 40 milionů vakcín, což by podle vládního mluvčího mělo stačit na imunizování 20 milionů Britů.

Britská vláda rozhodla, že očkování začne u lidí, kteří žijí v pečovatelských domech, a u tamního personálu. Mezi prvními by měli být naočkováni lidé ve věku kolem 80 let. Svůj úmysl nechat se očkovat už oznámila i čtyřiadevadesátiletá královna Alžběta II. a její choť princ Filip, kterému je 99 roků.

Dobrovolně a zadarmo se v budoucnu budou moci očkovat obyvatelé Brazílie. Podle agentury Reuters to oznámil brazilský prezident Jair Bolsonaro. Doplnil, že očkovací látky ještě musí schválit Brazilská agentura pro kontrolu léčiv a potravin (Anvisa).

V Izraeli bude platit noční zákaz vycházení kvůli nárůstu infekcí

Mezi státy, které napjatě očekávají vakcíny, patří i Izrael. Do konce prosince obdrží čtyři miliony dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech, uvedl prezident Reuven Rivlin v pondělí. Dodal, že první dávky očkovací látky by do země měly dorazit v nadcházejících dnech.

V Izraeli začne od středečního večera platit noční zákaz vycházení. Opatření, jež vstoupí v platnost v předvečer osmidenního židovského svátku chanuka, má pomoci zpomalit šíření koronavirové nákazy. S odvoláním na pondělní prohlášení kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o tom informovala agentura AFP.

Během nočního zákazu vycházení, který by podle zpravodajského webu The Times of Israel měl platit tři týdny, budou zavřené obchody a další podniky, které přijímají zákazníky. Omezen bude také pohyb mezi městy. Izrael letos zavedl plošnou uzávěru již dvakrát.