Jak bude vypadat druhý rok s covidem? Přijdou vakcíny, účinné léky, ale i podvody

To už je dávno minulostí, evropské země se dokázaly poučit od asijských, které měly s epidemiemi v minulosti více zkušeností. Rychlost testování je nyní několikanásobně vyšší než na jaře, platí to nejen v České republice, ale ve většině vyspělých zemí.

Zjistili, že pokud 50 až 65 procent lidí dodržuje nějaká taková opatření na veřejnosti, mělo by to stačit k tomu, aby se udržovala pandemie pod kontrolou a současná opatření se mohla dokonce pomalu uvolňovat. Vědci počítají také se setrvačností - řada lidí si po nějakém čase na opatření zvykne a budou se jim dodržovat snadněji.

Hygienikům a epidemiologům navíc pomáhají modely, které umí se značnou přesností predikovat šíření viru v různých typech prostředí a podle toho vytvářet rizikové scénáře. Zásadní je, že tohle všechno je nyní rychlé.

Studie matematiků z London School of Hygiene & Tropical Medicine zjistila, že v případě nemoci, jakou je covid-19, je rychlost klíčová. Protože je u něj tak častý přenos ještě před vznikem příznaků, je třeba vytrasovat asi 80 procent kontaktů během pouhých několika dní.

Všechny tyto metody by se měly během příštího roku ještě zlepšovat - zrychlovat, automatizovat a ještě více vycházet z minulých zkušeností. Další vlny nemoci a jejich příchod by tak měly být snadněji předpověditelné a lépe kontrolovatelné - už by nemělo docházet ke scénářům, kdy pozornosti hygieniků uniky celé clustery.

Změna hry

Když letos na jaře WHO poprvé označila nový koronavirus za pandemii, lékaři a experti nejčastějí zmiňovali, že ji může vyřešit lék. Téměř nikdo by na jaře nevsadil na to, že by do konce roku mohlo vzniknout očkování.

Jenže ono tady je - a ne jedno. Vědecké týmy po celém světě vycházely ze zkušeností se staršími koronaviry, ale také využily pokroku technologií. Velké farma-korporace na vývoj vakcíny nasadily obrovském týmy vědců a výsledkem je, že podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se v polovině listopadu nacházelo 48 kandidátních vakcín proti covidu-19 v klinickém hodnocení a 164 vakcín je v předklinickém testování.

„Díky nejnovějším pozitivním datům z testování vakcín je světlo na konci tohoto dlouhého, temného tunelu jasnější,“ uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj nyní existuje „reálná naděje“, že se díky vakcínám a „osvědčeným“ hygienickým opatřením podaří pandemii covidu-19 ukončit.

Některé společnosti již oznámily odhadovanou účinnost vakcín. Pfizer a BionTech má podle klinických testů odhadovanou účinnost až 95 procent. Ruská vakcína Sputnik podle ruských údajů dosahuje účinnosti 92 procent. A vakcína americké biotechnologické společnosti Moderna má podle testů účinnost 95 procent.

Nemoc s vlastnostmi covidu-19 potřebuje proočkovanost alespoň 60 procent - to znamená, že právě tolik procent lidí by mělo být ve společnosti imunních, aby se virus nemohl masivně šířit.