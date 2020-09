Pokud by covidové aplikace používalo 15 procent lidí, umíralo by o 11 procent lidí méně, ukázal model z Oxfordu

Podle této práce aplikace pomáhají v řadě ohledů: jejich používání snižuje množství nakažených, počet hospitalizací i úmrtí – a to i pokud je používá jen malé množství lidí. Vědci se podle odborného časopisu MIT Technology Review domnívají, že tato technologie by mohla fungovat jako doplnění k dalším opatřením – rouškám, sociálnímu distancování nebo klasickému manuálnímu trasování, jaké používají epidemiologové po celém světě.

„Hlavním poučením z této studie je, že digitální trasování kontaktů je součástí balíčku opatření proti covidu,“ uvedl spoluautor práce Rob Hinch z Oxfordu. „I když jsou méně rozšířené, přesto mohou značně prospět. Je důležité začít je chápat jako jeden z klíčových pilířů balíčku zásahů,“ dodal.

Zatímco v počátku pandemie se o digitálních řešeních spíše hovořilo, v současné době jich už existuje celá řada, a to jak univerzálních, tak i lokálních. Apple i Google nedávno oznámily, že zdravotnické služby mohou využívat jejich technologie, aniž by to vyžadovalo existenci konkrétních aplikací.

Co zjistil výzkum

Autoři výše zmíněné studie pracovali s daty o pandemii za několik měsíců v oblasti tří okresů ve státě Washington v USA. Vytvořili na základě tamních údajů množství scénářů, které modelovaly, jaký dopad na kontrolu pandemie by mělo, kdyby digitální technologie používalo 15 až 75 procent lidí.

Výsledky této zatím nerecenzované práce ukázaly, že pokud by 75 procent lidí (tedy prakticky všichni majitelé chytrých telefonů) začalo tyto aplikace využívat, snížilo by to množství úmrtí o 78 procent a infekcí o 81 procent. Relativně dobré výsledky by ale měl i opačný scénář, tedy minimální analyzované využívání aplikací jen 15 procenty lidí – to by znamenalo o 11,8 procenta méně úmrtí a o 15 procent méně nakažených.