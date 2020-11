Očkování proti covidu-19 bude pro všechny občany zdarma. Blatný vyzývá k široké účasti

„Evropská léková agentura by mohla dokončit hodnocení nejpokročilejších kandidátů nejdříve ke konci tohoto roku,“ uvedli zástupci instituce pro Českou televizi. Právě souhlas od lékové agentury je klíčový pro distribuci očkovací látky do jednotlivých zemí Unie včetně Česka. To už má domluvené vakcíny od forem AstraZeneca a Pfizer a jedná i o produktech dalších výrobců.

Tři turnusy

Národní strategie ze začátku září pak počítá se třemi „turnusy“:

První mají vakcínu dostat chronicky nemocní lidé včetně těch obézních, osoby nad pětašedesát let. Dále zdravotníci, kteří pracují na ARO, JIP nebo klinikách infekčních a plicních nemocí, rovněž záchranáři a hygienici s laboranty pracující na vyhodnocování testů.

Ve druhé vlně mají přijít další zdravotníci, hasiči, policisté, členové vlády a krizových štábů.

Ve třetí etapě přijdou na řadu jacíkoliv další zájemci o očkování. Původně se uvažovalo o zpoplatnění, od toho ale nyní vláda upustila.

„Ve chvíli, kdy dojde k proočkování prioritní populace, tak je zájem, aby došlo k očkování v co největším rozsahu,“ zdůrazňuje Blatný. Stát navíc hodlá za vakcinaci, třebaže není povinná, převzít odpovědnost v případně zdravotních komplikací, které by mohla způsobit. „Nemyslíme, že by k nim mělo docházet ve větším množství než u jiných vakcín. Je to garance pro občany, že se stát zaručí za bezpečnost takového postupu.“

V ordinacích praktiků

Hlavní bránou k očkování by měly být ordinace praktických lékařů (ministerstvo už jim přislíbilo také dodání dostatečného množství injekčních stříkaček a jehel), vedle toho také vakcinační centra nemocnic a zdravotních ústavů a ve hře je i oslovení soukromých očkovacích center, tak aby se proces proočkování zrychlil.

Zda si bude moct občan vybrat i to, kterou vakcínou se nechá naočkovat, zatím jasné není. Podle Blatného se momentálně úvaha řídí tím, že skladově nenáročné přípravky od firmy AstraZeneca mohou snadno zamířit do chladniček praktiků, zatímco další vakcíny s požadavkem nižších skladovacích teplot do uzpůsobených vakcinačních center.

„Toto všechno bude součástí vakcinační strategie a následných prováděcích předpisů,“ odkazuje na dokument, který má fungovat jako jízdní řád pro národní očkování. „Vakcinační strategie by měla být předložena vládě 7. prosince. V případě, že s ní bude vláda souhlasit, měla by být v tom týdnu k dispozici i veřejnosti.“