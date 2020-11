První dávky vakcíny dorazí v lednu či únoru, čeká Blatný. Proočkovat chce dvě třetiny Čechů

Vakcína proti covidu-19 by měla být proplacena ze zdravotního pojištění všem, kteří o ni stojí, prohlásil v Otázkách Václava Moravce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že se o to chce zasadit. Česko má zájem o čtyři miliony dávek, první by dle ministra měly dorazit v lednu či v únoru, prioritně se budou testovat rizikové skupiny – senioři a zdravotníci.