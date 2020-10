Koktejl protilátek je nadějí v léčbě covidu, dostal jej i Trump

Poté, co byl Donald Trump minulý týden hospitalizován s covidem-19, podstoupil v nemocnici komplexní léčbu. Ta spočívala kromě podávání remdesiviru také v užívání zinku, vitaminu D, aspirinu, famotidinu a melatoninu. Zdaleka nejvíc se ale mluvilo o přípravku REGN-COV2, experimentálním léku, který teprve testuje společnost Regeneron.

Přestože patří Donald Trump mezi rizikové skupiny jak věkem, tak nadváhou, po týdnu od oznámení nákazy je jeho stav podle informací Bílého domu skvělý. Prezident přisuzuje hlavní roli ve svém uzdravení právě léku REGN-COV2.

„Bylo to požehnání v přestrojení – chytil jsem to (koronavirus), slyšel jsem o tomhle léku a řekl jsem, ať mě nechají si to vzít, a bylo to neuvěřitelné. Byl to můj nápad,“ řekl prezident v krátkém videu o přípravku, který je zatím ve fázi klinických testů.

Trump pak prohlásil, že bude usilovat o to, aby léčivo dostalo mimořádné povolení k použití u široké veřejnosti. Jeho cílem je látku dostat ke všem nemocným Američanům, kteří by za ni podle něj neměli nic platit.

Stříbrná kulka proti covidu?

Tento experimentální lék vyvíjený společností Regeneron lékaři používají zatím jen v klinických studiích, pro běžné pacienty je v podstatě nedostupný. Prezident Trump byl podle stanice CNBC zřejmě jediným člověkem, který byl výše uvedenou kombinací farmaceutik léčen.

29. září společnost Regeneron oznámila, že dokončila první tři fáze testování přípravku, proběhly podle ní zcela bez problémů. Ze zveřejněné zprávy pro investory vyplývá, že protilátkový koktejl REGN-COV2 je směsí dvou účinných protilátek, který snižuje virovou zátěž i dobu ke zmírnění příznaků u hospitalizovaných pacientů s covidem-19.

„REGN-COV2 rovněž vykázal pozitivní trendy v omezování návštěv lékařů,“ uvedla společnost. To znamená, že lidé, kteří lék užívali, měli natolik lehký průběh, že výrazně méně často potřebovali hospitalizaci.