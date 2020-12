„Zašlo to příliš daleko.“ Vrcholní republikáni zpochybňují Trumpova tvrzení o zfalšování voleb

Sterlingovo vyjádření přišlo nedlouho poté, co jeden z Trumpových právníků prohlásil, že by měl být nedávno propuštěný šéf vládní agentury pro kybernetickou bezpečnost (CISA) Christopher Krebs „vyveden za úsvitu ven a zastřelen“ za své výroky o férovosti voleb.

Trump Raffenspergera minulý týden nazval „nepřítelem lidu“ poté, co se volební činitel postavil za výsledky přepočtu hlasů, podle nichž ve státě zvítězil v prezidentských volbách demokrat Joe Biden. Trump bez předložení pádných důkazů tvrdí, že tak učinil rozsáhlým podvodem s korespondenčními hlasy. „Všechno to zašlo příliš daleko,“ dodal Sterling. „Musí to už přestat,“ dodal.

Proti Trumpovi se postavil i ministr spravedlnosti

Činitelé ze všech států, řady federálních agentur i ministr spravedlnosti William Barr, který je blízkým Trumpovým spojencem, tvrdí, že o rozsáhlých podvodech zmiňovaných Trumpem a jeho týmem neexistují důkazy. Prezident však i přesto stále tvrdí, že je pravým vítězem on, a snaží se co nejvíce zdržet oficiální potvrzení své prohry.

„Zatím jsme neviděli podvody v takovém rozsahu, aby to mohlo ovlivnit vyústění voleb,“ řekl ministr Barr. „Je tady jedno tvrzení ohledně systematických podvodů, že stroje byly naprogramovány, aby v zásadě změnily výsledky. Ministerstva vnitřní bezpečnosti a spravedlnosti to začala vyšetřovat a zatím jsme neviděli nic, co by to potvrzovalo,“ dodal.