„Proč mám mít hidžáb?“ Členové menšin v Sýrii uvažují i o emigraci

Stovky bojovníků teroristické organizace Islámský stát unikly z věznice Šaddádí v Sýrii. Tu spravovali tamní Kurdové, ale vytlačily je vládní jednotky, které s nimi svádějí boje už přes dva týdny. Vláda v Damašku tvrdí, že většinu vězňů zase pochytala. Její postup vůči Kurdům nicméně posiluje obavy dalších syrských menšin.
Syrský křesťan i dvojice alavitů – všichni tři jsou původem z Damašku. Před pádem diktátora Bašára Asada patřili mezi elitu bývalého režimu. Po nástupu nové vlády k moci předloni v prosinci ztratili postavení a přišli o práci. Novým vůdcům země zatím nevěří.
„Vadí nám, že po těch tragických událostech, které se loni odehrály, jako byly masakry na pobřeží nebo v Suvajdě, jsme neslyšeli jediný projev, který by nás přiměl jim důvěřovat,“ svěřil se alavitský právník Adnan Hassan.
Po loňských vraždách alavitů v Latákii, masakrech Drúzů na jihu země a nejnovějších krvavých střetech vládních sil s kurdskými bojovníky na východě se tito příslušníci menšin začali obávat o vlastní bezpečnost. Bojí se, že násilí bude ještě eskalovat.
Procesy po mezinárodním tlaku
Prozatímní syrský prezident Ahmad Šará, který odložil minulost radikálního islamisty, proti části viníků jarních masakrů zakročil. Jeho vláda po mezinárodním tlaku s některými z nich zahájila soudní procesy. „Spravedlnost platí pro všechny ty, kteří se provinili proti syrskému lidu,“ ujišťuje žalobce v procesu s původci masakrů Mohamed Abdalláh.
„V tomto (novém) režimu máme různé proudy. Jeden chce spojit společnost a rozvíjet ji. Ale proti němu stojí deset dalších, které to nechtějí,“ míní křesťanský právník z Damašku Amer Hani Chalíl.
Alavitská učitelka Mariam Nasser Ahmadová tvrdí, že se na ulici setkala taky s projevy náboženské nesnášenlivosti. „Jsou tu takoví, kteří na dívky na ulici křičí: Kde máš hidžáb? Proč mám mít hidžáb?“ nechápe žena.
Štáb ČT ve městě Hamá na jedné z mešit viděl plakát vyzývající ženy k zahalování. Vyvěsili ho však aktivisté, nikoliv úřady nebo vládní kruhy. Nový kabinet žádá o čas, ujišťuje, že svobodu vyznání zachová. „Žádná země se neobejde bez vnitřních problémů a žádná vláda se netěší stoprocentní podpoře,“ říká Šará.
Čtrnáct let trvající občanská válka vyhloubila napříč rozmanitou syrskou společností hluboké příkopy. Trojice zmíněná v úvodu reportáže se obává, že už je nebude možné zasypat – a uvažuje o emigraci.