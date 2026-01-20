Ze syrské věznice podle kurdské stanice uprchlo zhruba 1500 členů IS


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 členů teroristické organizace Islámský stát (IS). V pondělí večer to s odkazem na mluvčího Kurdy vedené koalice Syrských demokratických sil (SDF) uvedla kurdská televizní stanice Rudaw. Napsala o tom agentura Reuters.

Syrská armáda dříve v pondělí uvedla, že z věznice Šaddádí uprchlo několik bojovníků IS a obvinila SDF z jejich propuštění. Z útoku na věznici, která se nachází v provincii Hasaká naopak SDF obvinila vládní frakce. Při obraně věznice podle ní byly zabity či zraněny desítky lidí.

Armáda neuvedla, kolik vězňů z Šaddádí se nyní pohybuje na svobodě. Podle státní agentury SANA vyhlásila v přilehlém městě úplný zákaz vycházení. Vládní síly ho plánují prohledat a pátrat po vězních, kteří uprchli.

Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly
Vozidlo syrské armády v provincii Dajr az-Zaur

Nová vlna konfliktu přišla navzdory nedělní dohodě o okamžitém příměří mezi SDF a syrskou vládou. Ta přitom podle AFP stanovila, že vláda převezme odpovědnost za vězně z IS a jejich rodiny. Syrská armáda uvedla, že postupovala v okolí vězení v souladu s požadavky dohody a nabídla pomoc silám SDF uvnitř. Vládní síly doplnily, že převzaly kontrolu nad věznicí i městem.

Syrské síly ovládly dvě kurdská města a ropná pole
Syrské demokratické síly ve městě Dajr Háfir

Výběr redakce

Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly

Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Koalice oznámila shodu na zrušení poplatků za veřejnoprávní média

Koalice oznámila shodu na zrušení poplatků za veřejnoprávní média

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Papež na jednání s Pavlem ve Vatikánu přijal pozvání do Prahy

Papež na jednání s Pavlem ve Vatikánu přijal pozvání do Prahy

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na čtyřicet

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na čtyřicet

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných

Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřel muž, šest lidí je zraněných

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Českým zbrojařům už kapacity v tuzemsku nestačí

Českým zbrojařům už kapacity v tuzemsku nestačí

před 7 hhodinami
Bulharský prezident Radev oznámil, že podá demisi

Bulharský prezident Radev oznámil, že podá demisi

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Odvolání Okamury budeme navrhovat tak dlouho, dokud se o tom nepovede debata, říká Hřib

Odvolání Okamury budeme navrhovat tak dlouho, dokud se o tom nepovede debata, říká Hřib

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ze syrské věznice podle kurdské stanice uprchlo zhruba 1500 členů IS

Ze syrské věznice Šaddádí uprchlo zhruba 1500 členů teroristické organizace Islámský stát (IS). V pondělí večer to s odkazem na mluvčího Kurdy vedené koalice Syrských demokratických sil (SDF) uvedla kurdská televizní stanice Rudaw. Napsala o tom agentura Reuters.
před 37 mminutami

Prokurdské síly ohlásily dohodu s Damaškem, brzy nato se opět střetly

Kurdy vedená koalice Syrské demokratické síly (SDF) potvrdila sjednání dohody o příměří s vládou v Damašku, uvedla v noci na pondělí agentura AFP. Stalo se tak poté, co ji v neděli ohlásil prozatímní syrský prezident Ahmad Šará. Velitel SDF Mazlúm Abdí oznámil, že prokurdské milice odchází ze dvou oblastí, aby prý konflikt „nepřerostl do občanské války“. Navzdory ujednání ale v pondělí započala nová vlna konfliktu a SDF ztratily kontrolu nad věznicí s tisíci členy teroristického Islámského státu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Papež na jednání s Pavlem ve Vatikánu přijal pozvání do Prahy

Papež Lev XIV. přijal v pondělí dopoledne k audienci českého prezidenta Petra Pavla. Hovořili spolu mimo jiné o globálních tématech. „Církev v tomto ohledu hraje velkou roli, protože má mimořádný politický i diplomatický dosah,“ poznamenal Pavel, který s papežem diskutoval i o vztazích Česka a Vatikánu. Lva XIV. pozval na návštěvu Česka, což podle něj hlava katolické církve přijala. Věří, že se návštěva uskuteční brzy.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Počet obětí srážky vlaků ve Španělsku stoupl na čtyřicet

Počet obětí po nedělní srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl podle místních médií na čtyřicet. Desítky dalších lidí utrpěly zranění. České úřady nemají informace od tom, že by se nehoda týkala českých občanů, vyšetřování ale ještě neskončilo. Španělský ministr dopravy Óscar Puente srážku označil za extrémně podivnou, příčiny neštěstí nejsou známé. Na trase mezi Madridem a jihošpanělskou provincií zrušily úřady více než dvě stě železničních spojů.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Už necítím povinnost myslet čistě na mír, napsal Trump do Norska

Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska. V rozhovoru s televizí NBC později Trump odmítl říct, jestli by k získání Grónska použil sílu. V minulosti to nevyloučil.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Českým zbrojařům už kapacity v tuzemsku nestačí

Investice českých zbrojařů v zahraničí rostou. Firmy tam zakládají výrobu nebo kupují jiné společnosti. Stojí za tím snaha rozšiřovat své portfolio i to, že kapacity v Česku už nestačí. Firmu Fiocchi, která letos slaví 150 let své existence, vlastní ze sta procent tuzemský zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG). Italská společnost má kromě muničních továren nedaleko Milána a v Boloni závody také ve Velké Británii nebo Spojených státech. Americká půda je lákavá i pro českého výrobce leteckých motorů PBS Group. Loni tam spustil sériovou výrobu a teď už hledá místa pro další továrny. Už dříve na americkému trhu – pod českým vedením – expandoval i Colt. Největší tuzemský holding CSG zároveň vstoupí na burzu – podle agentury Bloomberg to bude v pátek v Amsterodamu.
před 7 hhodinami

Bulharský prezident Radev oznámil, že podá demisi

Bulharský prezident Rumen Radev sdělil, že v úterý podá demisi, uvedly tiskové agentury. Svým krokem podle agentury Reuters vyvolal spekulace, že založí vlastní stranu, která by se ucházela o přízeň voličů v předčasných volbách. Ty zemi čekají nejspíše na jaře.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Zemřel italský módní návrhář Valentino Garavani, bylo mu 93 let

Italský módní návrhář Valentino Garavani a zakladatel značky Valentino zemřel ve věku 93 let, informovala tisková agentura ANSA. Zesnul v pondělí pokojně ve svém římském sídle obklopen blízkými, oznámila v prohlášení Nadace Valentina Garavaniho a Giancarla Giammettiho, který byl Valentinovým dlouhodobým společníkem a obchodním partnerem.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...