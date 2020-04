„Kampaň končí.“ Bernie Sanders vzdal boj o prezidentskou nominaci

Sanders se narodil 8. září 1941 v New Yorku. Jeho otec se do USA dostal jako židovský imigrant z Polska. Zbylí členové rodiny zahynuli za holokaustu. Sandersovi nepatřili k majetným. „Moje zkušenosti z dětství, život v rodině, která měla ekonomické problémy, silně ovlivnily můj život a moje hodnoty,“ řekl loni.

O křeslo prezidenta Sanders usiloval už v roce 2016, kdy ho v primárkách porazila někdejší šéfka americké diplomacie Hillary Clintonová. Sanders jí však nečekaně dlouho vzdoroval, oslovit přitom dokázal především mladé voliče. Někdejší první dámu USA v průběhu voleb ostře kritizoval, ve finále ji ale oficiálně podpořil. Clintonové to však nestačilo, s republikánem Donaldem Trumpem prohrála.

Loni v únoru Sanders oznámil, že o kandidaturu na prezidenta bude znovu usilovat. „V kampani v roce 2016 jsme zahájili politickou revoluci a nyní je čas s revolucí pokročit,“ řekl. Média v této souvislosti připomněla, že Sanders oproti roku 2016 nevstupoval do kampaně jako podceňovaný soupeř, patřil naopak k nejsilnějším kandidátům.

Je zastáncem stažení vojáků USA z Blízkého východu. V debatách zdůrazňoval, že na rozdíl od Bidena nezvedl v roce 2002 v Kongresu ruku pro invazi do Iráku (což sám Biden označil za „chybu“). Sanders také své soupeře nařkl, že podporují podle něj nevýhodnou smlouvu o volném obchodu USMCA i obchodní dohodu s Čínou, zatímco on by prosazoval více ochranářských opatření.