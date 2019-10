Poláci před volbami oceňují sociální politiku vlády. Opozici chybí pozitivní program

Zmíněný politologický trojúhelník je v Polsku posunutý. „Právo a spravedlnost je sice konzervativní silou, ale zároveň má velmi výrazný sociální program. Z toho důvodu se mu podařilo nalákat řadu voličů, kteří v 90. letech patřili do elektorátu Spojenectví demokratické levice,“ vysvětluje Dostál. Byli to zejména lidé nespokojení s postkomunistickou transformací, na které dolehla spíše negativně.

V dubnu 2018 schválil parlament po kritice ze strany EK úpravy soudní reformy. Pokud jde o pravomoc ministra vyměnit předsedy soudu, bude se nyní ministr nejprve muset poradit s ostatními soudci, zda předsedu odvolá. Pokud by měli negativní názor, radil by se s národní soudcovskou radou, v níž ale převažují lidé nově jmenovaní PiS.

Levice nyní zase dala dohromady proudy, které jsou až příliš různorodé a mají zásadně odlišný původ. Postkomunisté stojí vedle nové progresivistické levice v personifikované straně Roberta Biedroně a radikální strany Společně podobné německé Linke. „Jejich příběh, voliči i reprezentanti jsou do velké míry zcela odlišní,“ říká Dostál.

Upozorňuje také, že žádná z levicových sil nedominuje, a proto jim trvalo velmi dlouho, než se dohodly na způsobu spolupráce. Hlavním problémem však je, že levicový program nabízí i PiS, které ukázalo, že ho umí prosadit. Voliči tak nemají kvůli sociálním otázkám potřebu od vládní strany odcházet.

Polská koalice lidovců se stranou Kukiz '15 je zase až příliš pragmatická. Obě strany mají strach z pětiprocentní hranice, jinak je moc nespojuje. A PiS se programem snaží útočit i na jejich tradiční elektorát mezi rolníky.

Přesto se může stát, že PiS nakonec vládu sestavovat nebude. Kdyby nezískala většinu poslanců a do Sejmu se nedostala extrémní pravice, mohly by spolupracovat všechny opoziční strany. A to i přes obrovské rozdíly v programech. Odpor k PiS je natolik silný, že by je zřejmě spojil.

Zdravotnictví

Vedle sociálních témat se v kampani nejvíc mluví o zdravotnictví. Země se potýká především s nedostatkem lékařů. Podle Světové zdravotnické organizace bylo v roce 2016, ze kdy jsou k dispozici poslední data, v zemi jen 2,4 lékaře na tisíc lidí. To je podobné jako na Slovensku nebo v některých balkánských zemích, ovšem výrazně méně než ve většině států EU. V Česku tento ukazatel ve stejném roce dosahoval 4,3.

To má reálné dopady například v dlouhých čekacích dobách na zákrok a vyšší úmrtnosti třeba na rakovinu. Vládní strana nabízí jako recept zvýšení rozpočtu a zdůrazňuje, že systém musí zůstat státní.

Občanská koalice mluví hlavně o snížení byrokracie a souhlasí s navýšením rozpočtu. Kritizuje také vládu za nečinnost. Jenže s problémy ve zdravotnictví neudělaly nic ani liberální kabinety za předchozích osm let. A zatímco PiS dokázala prosadit mnohé v dalších sociálních oblastech, a její sliby tak působí důvěryhodně i zde, nemůže opozice vykázat v tomto nebo podobných tématech moc úspěchů. Což z jejího programu dělá v očích velké části společnosti jen plané řeči.