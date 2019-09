Běžte demonstrovat do Polska, vzkázal Macron klimatickým aktivistům

V sobotu se protestů za zlepšení boje proti klimatickým změnám zúčastnilo ve francouzské metropoli podle policie přes 15 tisíc lidí. Organizátoři hovoří dokonce o 38 tisících demonstrantech. Do akce se zapojili i radikálové, kteří se pustili do potyček s policií.

Podle Macrona by ale měli demonstranti změnit své metody. Pochodovat, aby řekli, „že planeta hoří“, je podle něj sice hezké, neřeší to ale problém.

Spíše než ve Francii by měli příznivci ochrany klimatu „jít demonstrovat do Polska“, vyzval Macron v letadle na cestě na klimatický summit OSN v New Yorku. „Pravdou je, že je tu jedna (země), která blokuje všechno – a to je Polsko. Mým cílem je přesvědčit další země, aby se pohnuly,“ zdůraznil prezident.

Právě Polsko totiž podle šéfa Elysejského paláce spolu s Českem, Maďarskem a Estonskem zablokovalo na červnovém summitu EU ambiciózní dohodu, jejímž cílem bylo dosáhnout uhlíkové neutrality společenství k roku 2050. Věc tehdy zůstala jen v poznámce pod čarou s tím, že takový vývoj si přeje „velká většina“ členských zemí.