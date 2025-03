Od dubna lze cestovat do Británie pouze s elektronickou aplikací ETA

Události: Nová povinnost při cestě do Velké Británie

Od středy druhého dubna se budou muset čeští turisté mířící do Velké Británie před cestou nově elektronicky zaregistrovat. Takzvaná ETA bude povinná pro všechny, včetně kojenců. Registrace bude stát deset liber, zhruba 300 korun.

Ještě před Brexitem stačilo jen mít občanský průkaz, dnes už je potřeba i pas, říká zpravodaj ČT v Británii Lukáš Dolanský. Od dubna nyní přibyde nutnost zajistit si registraci ETA.

Jde o elektronickou cestovní registraci. Dělá se přes internet nebo v aplikaci v mobilním telefonu. „Vlastně spočívá v tom, že turista před cestou britským úřadům sdělí svoje osobní údaje,“ vysvětluje Dolanský.

Platit bude pro občany EU, tedy včetně Česka a to bez rozdílu věku. Proto se vztahuje i na děti. Povinností je také zaplatit poplatek: za každého deset liber, tedy v přepočtu 300 korun. Bez registrace se do Británie běžní turisté už od dubna nedostanou. Informace v češtině najdou zájemci na webu britské vlády nebo stránkách českého ministerstva zahraničí.

Nenechávat registraci na poslední chvíli

Lidé by neměli podle britského velvyslance v Česku Matta Fielda nechávat registraci na poslední chvíli, i když vyřízení trvá jen několik dnů.

„Každý cestovatel na určené webové stránce vyplní a odešle registrační formulář a zpět na svůj kontaktní e-mail obdrží registraci. Toto potvrzení by mělo standardně přijít do tří pracovních dnů, ale může to trvat déle. Doporučujeme tedy o registraci žádat s dostatečným předstihem,“ informovalo už dříve také české ministerstvo zahraničních věcí. Při registraci přes web či aplikaci je potřeba odpovědět na několik otázek a poskytnout fotografii.

Jak dlouho platí a pro jaké druhy pobytu

ETA platí dva roky nebo do konce platnosti cestovního pasu. Do Británie je s platnou registrací možné cestovat opakovaně, ale nikdy na delší dobu než šest měsíců.

ETA je potřeba pro všechny krátkodobé pobyty. „Krátkodobý pobyt je definován jako pobyt kratší než šest měsíců za účelem turistiky, návštěvy rodiny nebo přátel, popřípadě za obchodním nebo studijním účelem,“ sdělilo ministerstvo.

Týká se i lidí, kteří přes Británii budou pouze projíždět. Registrace ale není třeba, pokud lidé přestupují na některém z britských letišť a neprochází přitom hraniční kontrolou. Lidé by si to měli před cestou ověřit u své letecké společnosti.

Podobné opatření není nic neobvyklého, vyžadují ho například Spojené státy.