Polsko přestalo existovat, oznámil Molotov. Před 80 lety obsadila Rudá armáda to, co Hitler dovolil

Ručičky hodin ukazovaly, že z neděle 17. září 1939 uplynuly víc než dvě hodiny, když polskému velvyslanci v Moskvě Wacławu Grzybowskému zazvonil telefon. O pětačtyřicet minut později dorazil Grzybowski na sovětské ministerstvo zahraničí.

První náměstek lidového komisaře zahraničních věcí SSSR Vladimir Poťomkin mu ani nenabídl, aby se posadil, a rovnou mu přečetl připravenou nótu. Pro polský stát, jež se poslední týdny bránil nacistické invazi, představovala poslední ránu.

Nóta podepsaná lidovým komisařem Vjačeslavem Molotovem tvrdila, že polský stát přestal existovat, neboť probíhající válka s Německem odhalila jeho vnitřní neudržitelnost. Rudá armáda proto v následujících hodinách překročí východní hranice Polska, aby vzala pod náležitou ochranu ukrajinský a běloruský lid, žijící na území rozvráceného státu. Sovětská armáda hodlala také pomoci „polskému národu před neštěstím války, do níž ho dostali nerozumní vůdci“ a chtěla umožnit „polskému lidu život v míru“. Protože Polsko už podle nóty neexistovalo, pozbyly prý platnosti veškeré dosavadní dohody mezi oběma zeměmi.

Velvyslanec Grzybowski odmítl něco takového přijmout – a dokument odmítal převzít i následující dny, kdy mu ho sovětské úřady doručovaly na velvyslanectví. „Suverenita státu existuje, dokud vojáci pravidelné armády bojují. To, co říká nóta o postavení menšin, je zjevně nesmysl. Všechny menšiny dokazují svými činy naprostou solidaritu s Polskem v boji proti Německu,“ prohlásil Grzybowski podle týmu kolem historika Andreje Zubova. Podle nich si velvyslanec neodpustil ani historickou paralelu: „Napoleon vstoupil do Moskvy, ale dokud existovala Kutuzovova armáda, mělo se za to, že existuje i Rusko.“