„Letci měli rozsévat hrůzu na všech stranách.“ Před 80 lety vypukla v Evropě druhá světová válka

The „Premier“ Atlas of the World vydaný v Londýně v roce 1939 zobrazuje Sudety, Protektorát Čechy a Morava i Slovensko jako nedílnou součást Německa a nijak nerozlišuje mezi jejich statusem. Názorně tak ukazuje obklíčení Polska ze tří stran.

Zdroj: The „Premier“ Atlas of the World