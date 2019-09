Čísla se srovnávat dala, síla ale ne a rozhodovaly peníze, porovnává vojska Polska a Německa historik Plachý

Útok nacistického Německa proti Polsku detailně analyzuje kniha polského brigádního generála Jerzyho Kirchmayera. Ten ve válce bojoval a jako důstojník generálního štábu zblízka viděl a následně popsal slabiny a nedostatky polské armády v publikaci Konec ilusí s podtitulem Tragédie polské armády. Podle Kirchmayera stála proti velké převaze nepřítele víra polského národa, že Němce porazí svou nezlomnou vůlí a mravními hodnotami vojska. „Znásilňoval se tak základní válečný zákon, jenž praví, že mravní hodnoty vojska musí být v rovnováze se silami hmotnými… Velké zákony války jsou stále stejné, mění se jen síly a prostředky, jimiž se vede boj…,“ zní citace z pera Kirchmayera. Jeho popis událostí před 80 lety byl i východiskem pro rozhovor s historikem Jiřím Plachým. Mění se jen síly a prostředky, zmiňuje ve své knize generál Kirchmayer. Byla válka skutečně předem prohraná, protože se Polsku právě nedostávalo zmíněných prostředků? Stála za tím ekonomika? To spolu souviselo. Polsko nebylo hospodářsky na takové výši jako Německo, které velmi rychle po roce 1933 překonalo důsledky krize právě díky velkému rozvoji zbrojního průmyslu. Třeba v oblasti motorizace v Polsku na konci 30. let jezdilo něco kolem 30 tisíc osobních vozidel, zatímco v Německu asi 1,5 milionu. Už to srovnání hospodářství Německa a Polska jednoznačně ukazuje, že velmocí bylo Německo. Jak je možné, že se tak rychle Německo vzpamatovalo, když z Versailleské smlouvy mu plynuly tvrdé restrikce? Například německá armáda byla omezena na 100 tisíc mužů, všeobecná branná povinnost byla zakázána, Německo nesmělo mít žádné tanky, těžké dělostřelectvo ani generální štáb. Německé vojenské námořnictvo bylo také omezeno. Smlouva také stanovila, že řadoví vojáci nesmí sloužit po dobu kratší než 12 let a důstojníci po dobu kratší než 25 let, což mělo mít ten účinek, aby mohlo pouze omezené množství mužů procházet vojenským výcvikem. Německo zbrojilo tajně, a to po nástupu Adolfa Hitlera velmi intenzivně. Samozřejmě na Západě tak nějak tušili o rozsahu německého zbrojení, nicméně už v té době bývalá koalice z první světové války, což znamená Francie a Velká Británie, nebyly schopné nějakým způsobem Německo donutit k tomu, aby respektovalo výsledky Versailleské mírové smlouvy, kterou Hitler od začátku považoval za největší zlo pro Německo, a jeho politický program byl bojem proti ní. Od začátku tak vlastně postupoval podle toho, co hlásal před svým příchodem k moci.

Nebylo v silách západních mocností přimět Německo, aby respektovalo výsledky Versailleské smlouvy? Nebyla tam spíše vůle, protože v roce 1936 měly západní mocnosti jedinečnou šanci Hitlera zastavit ve chvíli, kdy se rozhodl obsadit demilitarizovanou zónu v Porýní. Ve chvíli, kdy ji obsadil, tak byl vlastně wehrmacht teprve na začátku své výstavby a Francie by ho se svým vojenským potenciálem jednoznačně rozdrtila. Nicméně v tuto chvíli západní mocnosti propásly jedinečnou příležitost, jak Hitlera zastavit. A to se opakovalo o dva roky později v souvislosti s československou krizí, kdy pokud by spojenecká aliance byla pevná, tak někteří historici uvádějí, že by Hitler ustoupil. Anebo že kdyby západní spojenci zaútočili na Německo ze západu, tak by byl wehrmacht poražen. Tohle už ale v roce 1939 neplatilo.

Fakta Wehrmacht Ozbrojené síly třetí říše v letech 1935–1945, které byly tvořeny třemi hlavními složkami:

Heer – německá armáda

Luftwaffe – letectvo, obnoveno i přes zákaz smlouvy z Versailles rozkazem Adolfa Hitlera 26. února 1935

Kriegsmarine – námořnictvo, nástupce Reichsmarine od 1. června 1935

Zdroj: Wikipedia.org

Proč to nechali zajít tak daleko? Dá se říci, že to byl vývoj celé evropské politiky od konce první světové války. Ta byla pro většinu polických reprezentací tak silným odstrašujícím prostředkem, především ve Francii, že ta, přestože měla roli vůdčí evropské mocnosti, tak si válku nepřála, stejně tak jako společnost v Británii. A tam se k tomu ještě pojilo i to, že Britové se tradičně v evropské politice příliš neangažovali, budovali si svou koloniální říši v Africe a v Asii. Do značné míry bych řekl, že ústup Hitlerovi bylo uznání mocenského nároku Německa na střední Evropu nebo evropské záležitosti. Uvedl jste, že převaha Německa se pojí s ekonomikou, demonstroval jste to na počtu aut – Poláci 30 tisíc, Němci 1,5 milionu. Ano. To mělo za důsledek to, že polská armáda nebyla téměř vůbec motorizovaná. Poláci během 30. let vyvinuli třeba řadu pozoruhodných zbraní, ale nedokázali na ně dál navázat. To byl příklad polského letectva. Poláci měli na začátku 30. let na svou dobu špičková letadla, jenže během krize nedokázali ve vývoji pokračovat. Takže na konci 30. let měli ta letadla, která v roce 1930 byla naprosto dostačující nějakému válečnému konfliktu, beznadějně zastaralá proti německým stíhacím i bombardovacím letounům. A ekonomika zasahovala do všech oblastí armády. Třeba v létě 1939, když Poláci nakonec po několika odkladech vyhlásili mobilizaci, pro řadu vojáků neměli na skladech ani stejnokroje. I na tom se šetřilo, protože nebyly prostě peníze.

Stejnokroje? Nejsou letadla nebo tanky podstatnější, zvláště pokud chybí? Ano, ale… osoba, která válčí v civilu, není voják. Je to kombatant (bojovník – pozn. redakce), což může mít nějakou širší definici. Každopádně tím, že voják nosí stejnokroj nějaké armády, tak je jejím příslušníkem a je například chráněný mezinárodním právem. Ve chvíli, kdy je v civilu, tak může být považovaný třeba za vyzvědače, který mezinárodním právem chráněný není, a může být popraven bez nějakých následků. To ale v důsledku asi bylo jedno, protože mezinárodní právo v Polsku stejně respektováno nebylo, docházelo běžně k popravám civilistů i polských vojáků.

To je pravda. Uvedl jsem to jen jako příklad, že peníze prostě chyběly, byť je to poměrně triviální záležitost. Jen pro srovnání, Československo dokázalo rok předtím, díky tomu, že bylo ekonomicky mnohem vyspělejší, bez problému během několika dní vyzbrojit a vystrojit milionovou armádu. Polsko toho v létě 1939 tak úplně schopné nebylo. Jak na tom tedy bylo, když vezmeme tanky, letadla, pěchotu, dělostřelectvo? To nebude jednoduché, protože to se v různých zdrojích uvádí rozdílně. Ale co se týče nasazených lidí, tak Polsko a Německo na tom mohly být srovnatelně, ale za určitých okolností. Německo mělo stále ještě menší armádu, než bylo schopné postavit, díky tomu, že zbrojilo teprve od roku 1936, kdy zavedlo brannou povinnost a nevyužilo tedy ještě svého potenciálu. Polsko by bylo schopné proti nim ve chvíli, kdyby mu byla umožněná regulérní mobilizace, na kterou by měli dost času, postavit nějakou podobnou lidskou sílu. Jenomže to naráželo zase na další problém, protože Poláci žili především v německém sousedství, tedy v územních oblastech, které se staly bojištěm především v těch prvních dnech, a tak ve chvíli, kdy byla vyhlášená mobilizace, ani z těch polských území nebyli schopni využít celý svůj potenciál. Navíc samotná mobilizace byla vyhlášená 31. srpna za velmi chaotických okolností, kdy se tak původně stalo už o den dříve, ale na nátlak Británie a Francie byla odvolána, aby pak poslední srpnový den byla znova vyhlášená. Vůbec proto neprobíhala jako u nás rok předtím, kdy každý branec věděl, kam má jít, kde dostane uniformu, pušku, kde nasedne do auta a kam má jet ke své pevnosti, kterou bude bránit. Tohle v Polsku nebylo.

A to je to důležité, organizace. Bezpochyby. Pokud tedy srovnáváme výzbroje armády dál, bylo něco vlastně srovnatelné? Srovnání polské a německé armády není jednoduché, jednotlivé věci mají řadu aspektů. Třeba jak se uvádí takový ten typický příklad – letectvo. Němci měli něco přes tři tisíce letounů, z toho asi dva tisíce bylo nasazeno proti Polsku. Poláci měli asi 1900 letounů, což v absolutních číslech vypadá podobně. Nicméně, je tady problém toho, co jsem říkal – z naprosté většiny to byly letouny, které nebyly schopny obstát v konkurenci toho, co vyráběli Němci – Messerschmitt a Junkers.

Fakta Jak na tom bylo polské letectvo V knize Konec ilusí generál Kirchmayer zmiňuje, že polské letectvo nebylo ani samostatnou součástí branné moci, jak tomu bylo v jiných armádách.

Jeho stíhací letadla P7 byla zcela zastaralá a k boji se nehodila. Ve výrobě sice byla moderní letadla typu „Jestřáb“, ale první měla být dodána až na podzim 1939. Stejně tak jako výroba stíhacího letadla „Kobuz“ byla teprve ve fázi příprav a ve stádiu konstrukce byl i typ „Sokol“, který se měl vyrábět až od roku 1940.

Kniha také uvádí, že bombardovací letectvo bylo sice vybaveno moderními letadly typu „Los“, ale ta měla vážné nedostatky – často se jim nevysunoval podvozek. V konstrukci bylo sice bombardovací letadlo „Sum“, ale s plánem je vyrábět opět až od roku 1940.

Jedním z velkých nedostatků letectva byl i nedostatečný počet letišť a jejich rozptýlení na rozsáhlém prostoru, což ztěžovalo řízení.

Zdroj: Konec ilusí – Tragédie polské armády, autor Jerzy Kirchmayer

V knize Konec ilusí generál Kirchmayer zmiňuje, že například stíhací letadla P7 byla zcela zastaralá a k boji se nehodila, nebo že ač sice disponovala „moderními letadly typu Los, tak ta měla závažné nedostatky, kdy se jim často neotvíral podvozek“. Čím to bylo? Němci měli i lepší inženýry, nebo jde opět jen o peníze? Ano, to je jeden z důsledků zmíněné ekonomiky. Německo vše po nástupu Hitlera podřídilo zbrojnímu průmyslu – směrovalo do něj vše, tedy kromě neomezených finančních prostředků i nejlepší mozky. Polsko se na druhou stranu pralo ještě s následky hospodářské krize, protože to byla zemědělská země, jí velmi silně zasažená a chudá země, která na armádu nebyla schopná dát tolik jako Němci. Ale to neznamená, že by polská armáda nebyla vůbec schopná obstát – byla, ale asi tak jako ta naše… tedy jen ve chvíli, kdy na Západě spojenci Francie a Británie dostojí svým závazkům a začnou ofenzivu, když to ještě má smysl. Když se vrátíme k počtu lidí, vojáků, kolik jich tedy bylo? Německá armáda poslala proti Polsku téměř vše, co v té době měla, což bylo asi 1,5 milionu vojáků. Polské armádě se proti tomu podařilo postavit – a tady se čísla trochu liší, ale myslím, že ta částečně mobilizovaná polská armáda měla něco kolem jednoho milionu vojáků. Pro srovnání, československá armáda rok předtím měla milion a čtvrt vojáků po provedení mobilizace. Bylo prý ale znát, že Poláci nejsou tak dobře připraveni k boji, že nemají operační záležitosti v malíčku, jak se píše ve zmíněné knize, která přibližuje: „Charakteristickou vlastností vojenského výcviku byla jeho nejednotnost. Vcelku můžeme charakterizovat vyškolení důstojnického sboru takto: armádní inspektoři – celkem neškolení, velitelé vyšších jednotek – příliš málo školení, vyšší důstojníci – správně vyškolení a nižší důstojníci – přespříliš vyškolení…“ A to se promítalo i do nedostatečné pružnosti velení, což je v kontrastu s pověstnou německou organizací. Polská armáda měla založenou taktiku na základě improvizace. A to nemyslím v špatném slova smyslu. Vojenská improvizace je v podstatě dobrá věc, Polákům se osvědčila už v bojích především proti Sovětskému svazu, kdy byla válka velmi pohyblivá a nepostupovala podle vojenských schémat. Improvizace tam byla velmi důležitá – takhle třeba bojovaly i naše legie proti bolševikům na Sibiři. A stejně tak například v československé armádě, když jsem mluvil s posledními důstojníky předválečné armády, kteří byli za hranicemi, tak ti považovali to, že Britové postupovali podle vojenských schémat, za velmi těžkopádné a ne za příliš praktické. Oni preferovali českou nápaditost v boji a podobně to měli i Poláci. Takže to rozhodně nebyl handicap, ale pravda je, že se to ukázalo jako slabina v moderní válce. Konkrétně Němci byli špičkově vybavení komunikačními prostředky, navíc bezdrátovými, takže mezi tanky bylo běžně rádiové spojení, zatímco Poláci všude tahali dráty, a když se drát přerušil, tak spojení nebylo. Jednotky vedle sebe pak ani nevěděly, co dělají navzájem. Takže třeba operační velitelé měli poměrně velkou autonomii, ale ve chvíli, kdy nebyli schopni to koordinovat navzájem, tak se to ukázalo jako slabost. Ale na druhou stranu, ani Němci v Polsku a potom i v dalších taženích nevyužili klasická schémata. Naopak, oni vlastně používali úplně moderní taktiku, kdy tankové svazy prorazily obranu, zasadily hluboký klín, do kterého potom postupovala pěchota. Do té doby to vlastně v praxi tahle nikdy neprobíhalo. Třeba i tankové bitvy během první světové války byly statické. Nebylo to dané jednoduše tím, že Poláci neměli ani tanky? Respektive měli jen slabé? To samozřejmě také, v poměru tanků to bylo naprosto tragické, protože Německo dokázalo během několika let postavit sedm tankových divizí, zatímco Poláci stěží jednu motorizovanou brigádu (jedna divize jsou zhruba dvě brigády – pozn. redakce). A u tanků navíc platilo totéž co u letadel – byly zastaralé a slabě pancéřované. Na druhou stranu, co se týče třeba protitankových prostředků, tak ty byly do značné míry vyrovnané, akorát že Poláci je nestačili nějakým způsobem ve větší míře použít. Poláci měli například poměrně originální protitankovou pušku, která byla velmi účinná, ale byla tak utajovaná, že se nedostala k řadě jednotek, které ji mohly použít. A třeba v těch protitankových kanonech měli i Bofors, které byly v té době standardní a schopné si s německými tanky poradit, ale útoky byly tak prudké a intenzivní, že na to prostě Poláci nebyli připraveni.