„Viděl jsem slzy v očích generálů.“ Před 80 lety se Beneš vzdal mnichovskému verdiktu

Jistě to platí pro rozhodující momenty, které přišly před osmdesáti lety. „Mnichovská dohoda, to byla výslednice nikoli politiky dnů, týdnů, měsíců, ale dá se říci let předchozích. A zejména politiky Velké Británie, která nalezla společnou linku i s Francouzi a dovedla tuto politiku až do Mnichova,“ připomíná historik Jan Němeček v pořadu Historie.cs.

Okamžik je v historii vlastně fikcí, upozorňuje historik Pavel Kosatík v knize České okamžiky.„Letopočty, které se děti učí ve školách nazpaměť, nás klamou. Skutečné události jsou v čase rozprostřeny do mnohem větší šíře, předchází jim období příprav a do budoucnosti vrhají stín,“ píše. „Žádné vítězství ani porážka nezanikají se západem slunce, ale trvají, dokud si je vítězové či poražení a často i jejich potomci nepřestanou připomínat.“

Podle novináře Pavla Tigrida představovala vytoužená mobilizace chvílí nezměrné úlevy v celé zemi i na Pražském hradě. Vojáci se připravili k obraně hranic a armáda očekávala, že každou minutou začne německý útok, bombardování letišť i metropole. Zdálo se, že válka o Československo proti hitlerovskému režimu je nevyhnutelná.

A v pohybu byla také Evropa. V Londýně probíhalo kopání zákopů, evakuace školních dětí i nemocných z nemocnic. V Paříži odvážely přeplněné vlaky lidi z města, výpadové silnice provoz zcela ucpal. Civilní obyvatelstvo prchalo také ze západních oblastí Německa, kde se očekával útok Francouzů.

Důstojná paní Benešová u nohou francouzské paní vyslancové

Jenže Hitler zatím nechtěl válčit o to, co by mohl získat bez boje. Místo toho sdělil Chamberlainovi, že stále dává přednost politickému řešení. A toryovský ministerský předseda, který se otevřenému střetu velmi toužil vyhnout, vyšel führerovi vstříc. Svůj postoj (a nutno říct také tehdejší postoj mnoha Angličanů i Francouzů) vyjádřil v rozhlasovém proslovu k národu.

„Jak je to hrozné, fantastické, neuvěřitelné, mají-li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor v daleké zemi a mezi lidem, o němž my nevíme nic. (…) A i kdybychom měli sebevětší sympatie s malým národem, proti němuž stojí veliký a mocný soused, nemůžeme jednat za všech okolností tak, abychom přivedli celou britskou říši do války prostě jen kvůli němu,“ prohlásil 27. září. O dva dny později v britské Dolní sněmovně oznámil, že učiní ještě jeden „docela poslední pokus“ a odjel do Mnichova, kam zároveň za Hitlerem odcestovali představitelé Francie a Itálie Édouard Daladier a Benito Mussolini.