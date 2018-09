Mnichov 1938: Někteří historici odmítají tezi o zradě, šlo podle nich o vítězství Benešovy diplomacie

„To byla velezrada. Nečas to měl zničit a nikdy to neměl nikomu ukázat,“ říká historik a bývalý předseda vlády Petr Pithart a současně dodává: „Ale od března se parlament prostě nesvolával. Vláda zasedala a nehlasovala. Všechno jsme naložili na bedra Benešova.“

Na utajené návrhy prezidenta Beneše zareagovali Britové a Francouzi nótou, v níž je ustanoven požadavek odstoupení třetiny území Československa s padesáti procenty Němců. 21. září 1938 vláda Milana Hodži nótu s dobrovolným odstoupením třetiny území i přes nesouhlas generality a bez souhlasu parlamentu přijala.

Pro mladého vojáka osudová zrada? Mládí mělo přednost

29. září 1938 aktéři mnichovské schůzky vycházeli z přijaté nóty československou stranou a ztrátě území z 21. září. „Text mnichovské dohody byl v principu to, co Beneš chtěl, aby po nás chtěli,“ tvrdí Petr Pithart.

Právní historik Jan Kuklík přesto zdůrazňuje: „Jako by se dnes Benešovi vlastně podsouvalo, že to sám zavinil, že si o to sám řekl a že tedy mnichovská dohoda je už jen realizací dohodnutého anglo-francouzského plánu z 19. září. Ale to je podle mého názoru nesprávná interpretace. Je nutné to opravdu zasadit do konkrétního vývoje. A tady si myslím, že Beneš skutečně vyvinul maximální úsilí, aby Mnichov odvrátil.“

Pamětník Miroslav Berkovský vzpomíná, jak po Mnichovu v roce 1938 opouštěl hranice. A prožíval nějakou zradu, nebo se mu snad chtělo bojovat? „Já jsem se hlavně staral, kam mám jít tancovat. Protože mi bylo 20 let,“ uzavírá 102letý Miroslav Berkovský.