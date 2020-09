Desátého začalo povstání, sedmnáctého válka. První výstřely druhé světové zazněly v Československu rok předem

Občas se říká, že Češi ve druhé světové válce nebojovali, nenamáhali se hájit své území proti Německu a zkrátka čekali, co jim osud přinese. Ohlédnutí za okruh dat, kterými je druhá světová válka formálně vymezena, však nabízí docela jiný obrázek. Boje v Čechách proti Němcům (a také na Podkarpatské Rusi proti Maďarům a později na Slovensku a ve Slezsku proti Maďarům a Polákům) nejenže proběhly, ale z většiny pohledů lze říct, že byly pro českou stranu vítězné. Jediné, v čem triumfovali Němci, byla zahraniční politika – a ta nakonec rozhodla.

Co se vlastně v září 1938 stalo? Nejprve je třeba se vrátit o necelých dvacet let zpátky na přelom října a listopadu 1918, kdy se ustavila Republika československá, kdy němečtí obyvatelé pohraničí vyhlásili Německé Rakousko s cílem připojit se k Německu a kdy československé vojsko (v souladu se saintgermainskou dohodou) tato území obsadilo a nadobro připojilo k Československu. Mezi Čechy a českými Němci – zejména těmi z pohraničí, tedy tzv. sudetskými – pak dvacet let panovaly ostražité vztahy.

Jak napsal ve své zprávě ze září 1938 britský diplomat Walter Runciman, „sudetští Němci cítili, že v minulosti jim československá vláda dala mnoho slibů, ale po těchto slibech následovalo jen málo činů, pokud vůbec nějaké“.

Naproti tomu zde stála zkušenost z roku 1918 a pokus o odtrhnutí, což jen zdůraznilo význam státní ideologie čechoslovakismu s představou československého národa, který má již z početního hlediska výraznou převahu nad třímilionovou německou menšinou (na rozdíl od samostatných Čechů, kterých ve státě bylo sotva dvakrát tolik co Němců, a Slováků, kterých bylo dokonce méně).