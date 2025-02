Hamás předal Izraeli tělo Širi Bibasové

Pozůstatky, které palestinské teroristické hnutí Hamás předalo v pátek v Pásmu Gazy Červenému kříži, patří unesené rukojmí Širi Bibasové. Potvrdil to podle agentur kibuc Nir Oz, kde žena žila před svým únosem teroristy v říjnu 2023. Hamás by měl v sobotu propustit dalších šest izraelských rukojmí.

Zjištění, že mezi pozůstatky předanými Hamásem ve čtvrtek nebylo tělo Bibasové, jak hnutí tvrdilo, vyvolalo silnou kritiku. Izraelská armáda uvedla, že ze strany Hamásu jde o vážné porušení dohody o příměří, a premiér židovského státu Benjamin Netanjahu řekl, že za to teroristé zaplatí vysokou cenu. Palestinské hnutí tvrdilo, že pozůstatky Bibasové byly v sutinách „patrně promíchány s těly ostatních obětí izraelského náletu“.

Tělo ženy mělo být spolu s pozůstatky jejích dvou malých synů do Izraele vráceno již ve čtvrtek. Rakev, kterou Hamás ten den předal Červenému kříži, však obsahovala tělo jiné, neznámé ženy.

Hamás následně v pátek zřejmě poprvé předal tělo rukojmí mimo sjednané termíny a bez veřejné demonstrace svých členů. Tyto manifestace v posledních dnech vyvolávaly kritiku v Izraeli i v zahraničí.

Hamás by měl propustit dalších šest rukojmí

Teroristé by měli v sobotu propustit šest živých izraelských rukojmí. Na svobodu by se měli dostat čtyři lidé unesení při útoku z předloňského října a dva muži, které Hamás držel v zajetí zhruba deset let. Palestinci výměnou očekávají propuštění 602 svých vězňů.

V rámci současného příměří půjde o poslední předání živých rukojmí. Příští týden by Hamás měl ještě vrátit pozůstatky čtyř unesených. V takzvané první fázi příměří měl Hamás propustit 33 lidí. Osm z nich je ale po smrti. Nad rámec dohody se dostalo na svobodu pět Thajců. Izrael již propustil přes tisíc Palestinců.

Dohoda o příměří začala platit 19. ledna a má zajistit zastavení bojů na 42 dní, to znamená do konce příštího týdne. Hamás stále drží několik desítek rukojmí, která by se měla dostat na svobodu v rámci druhé fáze příměří, jejíž podmínky nejsou zatím dojednané.