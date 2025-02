Hamás předal Izraeli neznámé tělo, Netanjahu hrozí odplatou

Izraelští vojáci s jednou z rakví, v nichž by měly být ostatky rukojmí

Jeruzalém donutí Hamás zaplatit za to, že neodevzdal tělo rukojmí Širi Bibasové podle dohody, oznámil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Tělo podle něj patří ženě z Pásma Gazy, napsala agentura AFP. Odhalení podle izraelských médií zvyšuje nejistotu ohledně další fáze příměří, na níž se měly obě strany dohodnout během končící první fáze.

„Budeme jednat odhodlaně, abychom přivedli Širi domů spolu se všemi našimi rukojmími – živými i mrtvými – a zajistili, aby Hamás zaplatil plnou cenu za toto kruté a zlé porušení dohody,“ zdůraznil Netanjahu ve videoprohlášení.

Hamás ve čtvrtek předal ve městě Chán Júnis v Pásmu Gazy zástupcům Červeného kříže na základě dohody o příměří čtyři těla, která podle hnutí patřila lidem uneseným při útoku 7. října 2023.

Jedno z nich již během dne rodina identifikovala jako pozůstatky Odeda Lifšice. Muž, jemuž bylo v době únosu 83 let, byl celoživotním mírovým aktivistou a zakladatelem kibucu Nir Oz, napsal server The Times of Israel. Jeho manželka Jocheved Lifšicová byla taktéž unesena, přičemž její únosci ji propustili po šestnácti dnech zajetí.