Palestinští teroristé propustili další tři izraelská rukojmí

Z Pásma Gazy byli propuštěni tři Izraelci – Sagui Dekel-Chen (39), který má i americké občanství, Alexander Trufanov (29), má i ruské občanství, a Jair Horn (46), který má rovněž občanství Argentiny. Muži byli uneseni v říjnu 2023 a v zajetí strávili skoro pět set dnů.

Izraelská armáda potvrdila, že propuštění rukojmí jsou v jejích rukách. V armádním zařízení podstoupí lékařskou prohlídku a čeká je setkání s příbuznými. Muži vypadali bledě a unaveně, ale zdálo se, že jsou v lepší fyzické kondici, než tři muži propuštění minulý týden.

Krátce poté, co se propuštění rukojmí vrátili do Izraele, vyjel z izraelského vězení Ofer na okupovaném Západním břehu Jordánu první autobus Červeného kříže s propuštěnými palestinskými vězni. Autobus dorazil do Ramalláhu, kde ho vítal jásající dav, v němž někteří mávali palestinskými vlajkami. Mezi propuštěnými má být i 36 osob, které si odpykávají doživotní tresty za smrtící útoky.

Palestinští teroristé opět využili propuštění zadržených k vlastní propagandě. Na místě předání bylo postaveno pódium a hlídaly ho desítky ozbrojenců. Na pódiu nejprve zástupkyně Červeného kříže podepsala dokumenty související s propuštěním rukojmích. Poté byli předvedeni rukojmí. Předání přihlížely davy Palestinců.

Server Times of Israel upozornil, že izraelská vězeňská služba oblékla stovky osvobozených palestinských vězňů do triček s Davidovou hvězdou a větou v arabštině „Nezapomeneme a neodpustíme“. Zjevně tak reaguje na „divadlo“ s propuštěnými izraelskými rukojmími, které organizuje Hamás, napsal server.