Hamás rukojmí předá, klid zbraní vydrží, píše izraelský deník

Izrael na oplátku ve středu pohrozil obnovením bojů. „Pokud Hamás do soboty nepropustí izraelská rukojmí, otevřou se brány pekla, přesně jak to slíbil prezident Spojených států (Donald Trump). Nová válka v Gaze bude mít úplně jinou intenzitu než ta před příměřím. A neskončí, dokud neporazíme Hamás a nevrátí se všechna rukojmí,“ zdůraznil izraelský ministr obrany Jisra'el Kac.

Podle palestinského zdroje agentury AFP Izrael zprostředkovatelům slíbil, že bude plnit humanitární závazky obsažené v dohodě, a to od dnešního rána. Hamás se podle zdroje zavázal „uskutečnit včas, tudíž v sobotu, šestou výměnu vězňů, pokud Izrael naplní svůj závazek“. V rámci výměny by se měli dostat na svobodu tři rukojmí.

Sílící tlak na Jeruzalém

Část Izraelců se obává, že případným návratem k bojům v Gaze by mohl židovský stát o rukojmí definitivně přijít a stupňují proto tlak na vládu v Jeruzalémě. „Chci po všem tom pekle, co jsem zažila, znovu začít žít svůj život. Ale nejde to, dokud nebudou doma všechna rukojmí. Chci dostát tomu, co jsem jim slíbila – že se vrátí živí domů,“ konstatovala propuštěná Hana Gricewskyová.

Příměří přerušilo boje, které trvaly od předloňského října. Konflikt vyvolal brutální útok Hamásu a jeho spojenců na izraelské území, při kterém podle místních úřadů zemřelo na 1200 lidí. Zhruba 49 tisíc lidí pak zahynulo v Pásmu Gazy kvůli izraelským úderům, tvrdí tamní úřady ovládané Hamásem. Čísla však nelze vzhledem k válečným podmínkám bezprostředně nezávisle ověřit a gazánské úřady navíc nerozlišují mezi civilisty a bojovníky Hamásu.