Někteří koaliční poslanci nepodpoří přehlasování Pavlova veta

Vládní koalice nemá jistotu, že v Poslanecké sněmovně začátkem března přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla u zákona o platech ústavních činitelů. Připouštějí to i lídři vládních stran. K úspěchu totiž potřebují nejméně 101 poslanců. Někteří ale už teď říkají, že novelu nepodpoří. Šéf KDU-ČSL Marek Výborný ve čtvrtek vyzval prezidenta, aby svolal zástupce stran k jednání. Pavel ale v pátek vzkázal, že svou ústavní roli už splnil.

V polovině ledna stačily k vyslovení souhlasu s platovou novelou hlasy 67 poslanců. K přehlasování veta bude ale potřeba téměř každý ze 104 koaličních zákonodárců. Místopředseda klubu lidovců Michael Kohajda mezi nimi ale nebude. „Nejsem přesvědčen, že bychom měli přehlasovávat veto prezidenta republiky. V současnosti si myslím, že já osobně hlasovat pro přehlasování nebudu,“ říká.

A podobně to vidí i někteří poslanci Starostů. Podle předsedy sněmovního rozpočtového výboru Josefa Bernarda (STAN) by měla koalice ve spolupráci s opozicí ideálně připravit nový zákon. „Já neříkám, že je špatně udělaný, ale dává možnost případnému napadení u Ústavního soudu. Tak ho pojďme vyladit, čas na to máme. Na klubu budu navrhovat postup, který jsem teď naznačil,“ avizuje Bernard.