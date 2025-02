„Odmítl podíl na chaotickém řešení,“ vítá ANO Pavlovo veto

Opoziční hnutí ANO vítá pondělní rozhodnutí prezidenta Petra Pavla vetovat novelu o platech veřejných činitelů. Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová se nediví, že se Pavel „odmítl podílet na chaotickém řešení vlády“. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že rozhodnutí respektuje. Politici by podle něj měli do konce února dostat zálohy platu podle loňské výše svého výdělku. O dalším postupu pak rozhodne sněmovna.

Dle vetované novely by se platy vrcholných politiků letos zvýšily skoro o sedm procent. Soudcům a státním zástupcům by měly s ohledem na zvyšování v minulých letech prakticky stagnovat. Prezidenta k vetování novely vyzvaly Soudcovská unie nebo Unie státních zástupců, podle nichž je úprava platů v justici v rozporu s loňským nálezem Ústavního soudu (ÚS).

Také šéf koaličních lidovců Marek Výborný respektuje rozhodnutí prezidenta a uvedl, že má na rozhodnutí právo. „Bohužel tím samotný problém neřeší. Dlouhodobě tvrdím, že politici si nemají rozhodovat o svých platech. A jakkoli jsme to opakovaně zásahy porušovali, tak by bylo třeba tuto praxi ukončit a platy by měly klesat či růst podle platů ve veřejné sféře,“ míní. Nyní bude rolí šéfů klubů ve sněmovně, aby jednali o většině k přehlasování veta, nebo o nové definitivní úpravě respektující nález ÚS, dodal.

„V tuto chvíli situaci analyzujeme,“ řekl sněmovní kancléř Martin Plíšek. Je to podle něho poprvé, co takový stav nastal, postup má navrhnout legislativní odbor. Plíšek uvedl, že jej bude konzultovat i s dalšími ústavními institucemi a očekává stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí. Předpokládá, že řešení oznámí sněmovní kancelář v úterý, pokud do té doby shromáždí všechny potřebné informace.

Sněmovna se musí pokusit veto prezidenta přehlasovat, sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Osobně to vnímám jako ponaučení, že do fungujícího systému, kde jsou platy jasně navázány na výkon ekonomiky, se nemá ani navzdory tlakům populistů sahat,“ dodal.

Šéf opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura napsal, že Pavel nevetoval zákon kvůli jeho nemravnosti. „Ale proto, že návrh nepřidával soudcům tak, jak by podle Ústavního soudu měl. Jinými slovy v rozhodování prezidenta nehrál roli názor občanů, ale rozhodla soudcovská lobby,“ uvedl. Připomněl návrh SPD zmrazit platy politiků na pět let.

„Nedivím se, že se prezident odmítl podílet na chaotickém řešení, které Fialova vláda připravila nejen pozdě, ale také špatně a navíc v rozporu s nálezem ÚS. Přestože jeho nález ohledně platů soudců je z května, Fialova vláda na něj reagovala až na podzim po krajských volbách, a to navíc způsobem, který ho vůbec nerespektoval,“ uvedla Schillerová. Kabinet v čele s ministrem práce Jurečkou podle ní nese plnou zodpovědnost za vzniklý chaos. Podotkla, že ANO navrhovalo zmrazení alespoň na určitou dobu, než vydiskutují nastavení automatu, na kterém by byla shoda, což se ale nestalo.

Prezident Soudcovské unie Libor Vávra okomentoval, že je za veto rád a podotkl, že zákon byl opravdu přijat vadně, a to jak procesně, tak obsahově. „Samozřejmě, že to dopadá nejen na soudce a státní zástupce, ale také se proti tomu velmi tvrdě ohradil i Svaz měst a obcí, protože to dopadalo na starosty obcí z hlediska jejich odměňování,“ dodal s tím, že vad, které nebyly pečlivě probrány, bylo mnohem více. Vyjádřil však obavu, že čas, který má nyní sněmovna k dispozici a situace před volbami „asi k věcnému řešení příliš nepřispěje.“

Jednou z možných variant je podle něj oddělení jednotlivých složek. Nicméně původní ambice, aby platy všech tří ústavních složek byly provázané, je podle něj správná, „ale bohužel se stává předmětem politického boje“. „Jsou země, kde je velmi podobná úprava, ale nikdy politická reprezentace nepřistoupila k tomu, aby do jisté míry populisticky na svých platech hrála politické hry, takže automat běží a pro občana je to naprosto neutrální záležitost, pokud je zákon nastaven spravedlivě, což podle mého názoru ten náš zákon spravedlivě je,“ uzavřel.

Prezident Unie státních zástupců Tomáš Foldyna veto také přivítal. „Skutečně byl návrh zákona jednoznačně protiústavní a prezident republiky jako nejvyšší ústavní činitel se postavil na obranu ústavnosti,“ okomentoval. Podle něj by poslanci měli od prosazování zákona ustoupit. Dodal, že by měli politici zahájit seriózní debatu o tom, jak by měly platové podmínky ústavních činitelů v Česku vypadat do budoucna.

I on podotkl, že nastavení platového automatu bylo správné. „Kdyby měl šanci prokázal svoji životaschopnost a funkčnost, tak bychom se i vyhnuli neustálým každoročním debatám o tom, co s tím zákonem, jak ho změnit a i veřejnost by si zvykla, že odměňování ústavních činitelů nějak funguje,“ míní s tím, že po pár letech, kdy by do zákona nebylo zasahováno, tak by ani veřejnost nebrala platy politiků tak na zřetel.