Srovnání armád, které se nestřetly. V časech Mnichova čelila Praha masivní přesile

Jak je patrné z tabulky výše, největší problém představuje nejasný počet vojáků. Odhaduje se, že německá armáda v mírovém stavu neměla v září 1938 k dispozici méně než milion lidí. Její mobilizace, která mohla stavy navýšit, by trvala v řádu týdnů. Když o rok později zaútočila na Polsko, vrhla do boje asi dva miliony vojáků. To je však jen velmi přibližné vodítko k možným stavům v září 1938, protože její rozvoj byl velmi dynamický.

Podobná technická vyspělost

Kromě počtů je ve válce důležitý také technický stav zbraní. Ten byl u obou států srovnatelný. Například stav tanků, v jejichž výrobě bylo Československo považované za součást světové špičky, byl podobný. Praha je o něco lépe vyzbrojila, když do části z nich namontovala kromě kulometů také kanony.

Německá technika převyšovala všechny soupeře včetně Československa v oblasti protiletadlových děl. U nich se navíc brzy ukázalo, že mají ještě další využití. „Byla velmi účinná proti stálému opevnění,“ upřesňuje Straka. Zbraň konstruovaná na střelbu do velkých výšek dokázala poslat munici také obrovskou rychlostí do velké dálky.