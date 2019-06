Versailleská smlouva před sto lety přinesla mír po světovém konfliktu. Jeho opakování ale neodvrátila

Výsledky bojů zakotvil versailleský mírový systém – poválečné uspořádání, které vítězné velmoci nadiktovaly poraženým. Jeho podoba se formovala na Francouzi pořádané konferenci, která začala 18. ledna 1919 a skončila až 21. ledna 1920. Původní odhady přitom počítaly s tím, že hotovo bude do měsíce.

Čtyři vítězové s rozdílnými přístupy k potrestání Německa

Konferenci dominovali francouzský premiér Georges Clemenceau, britský ministerský předseda David Lloyd George, prezident USA Woodrow Wilson a italský premiér Vittorio Orlando. Zpočátku se vedle této hlavní čtveřice zemí výrazněji angažovalo i Japonsko, a šlo tak o pět velmocí, které za války tvořily takzvanou Dohodu a které se prohlásily za státy se „všeobecnými zájmy“. A s rozhodujícím hlasem.

Debat o uspořádání nové Evropy se nicméně účastnili představitelé dvaatřiceti států včetně nově vzniklého Českolovenska. Zástupci těchto zemí ale dostali prostor jen v těch v otázkách, které se jich bezprostředně dotýkaly.

Konferencí prostupovaly dva proudy. První vyžadoval přísné potrestání Berlína coby válečného agresora, druhý byl smířlivější a jeho podstatou bylo nemstít se poražené zemi.

„Nesmíme si z Němců udělat nepřátele. Teď jsou na dně, ale nikdo není na dně jednou provždy,“ prohlásil tehdy prezident Wilson. Právě americká strana zastávala měkčí přístup, Wilson navíc usiloval o ustavení mezinárodní organizace, která by vedla k harmonii mezi státy. Jedním z vedlejších momentů pařížské konference tak byl zrod Společenstva národů, předchůdce OSN.

Opačný, tvrdý přístup k poraženým prosazovali Francouzi, kteří nesli hlavní tíhu války na západní frontě. „Francie byla natolik slabá, že nevěřila v ubránění svých východních hranic. I když bylo Německo ve válce poražené, představovalo pro Paříž obrovskou hrozbu. Francie proto hodlala mezinárodní systém založit na takových pravidlech, které by Německo udržely trvale na kolenou,“ uvedl ve své diplomové práci věnované pařížské konferenci Dalibor Bartoš. Německé hospodářství chtěla Paříž podvázat nákladnými reparacemi.

Britové stáli zhruba uprostřed, upozorňovali hlavně na to, aby příliš tvrdé podmínky nenasměřovaly Německo do područí bolševismu, který v době konání konference vyvěsil rudé vlajky nad Petrohradem i Moskvou a svrhl stovky let vládnoucí Romanovce.