Polské zdravotnictví strádá. Politici se předhánějí s nápady, lékaři mají strach z planých slibů

Lékařská komora považuje současný stav za neudržitelný. Rozjela proto kampaň, která politiky vyzývá k výrazně vyšším investicím a systémové reformě. „V Polsku máme nejméně lékařů v Evropě. Pouze 2,4 na tisíc obyvatel,“ upozorňuje koordinátorka komory Maria Klosińska.

Monika Dembeková bojovala tři roky s rakovinou prsu a jak sama říká, i s celým polským zdravotnictvím. Nyní má předepsané kontrolní návštěvy u onkoložky každé tři měsíce. „Ale já přijdu a říkám jí, že mám termín až za devět měsíců. To je přece absurdní.“

Politici slibují krátké čekací doby, opravené nemocnice a prevenci pro všechny

Jako první se slibem zásadní reformy zdravotnictví přišla v předvolební kampani opoziční Občanská koalice. Chce snížit byrokracii a zaměřit se na léčbu rakoviny, na kterou umírá stále víc Poláků. „Dosáhneme toho, aby se na termín u specialisty čekalo maximálně 21 dní,“ slibuje kandidátka Občanské koalice Malgorzata Kidawa-Blońská.

Vládnoucí Právo a spravedlnost chce zase poslat do zdravotnictví dvakrát tolik peněz než dosud. Podpoří fond na opravu nemocnic i preventivní vyšetření pro všechny. „Musí to být zdravotní péče, která bude široce dostupná. A zároveň to bude, to chci zdůraznit, státní zdravotní péče,“ říká šéf PiS Jaroslaw Kaczyński.

Právo a spravedlnost viní ze špatné kondice polského zdravotnictví předcházející vlády. Opozice zase PiS vyčítá, že za uplynulé čtyři roky o jeho problémech mlčela.

Lékaři se obávají, že sliby se po volbách rozplynou. Místo vzájemného obviňování by uvítali širokou shodu politiků ze všech táborů.