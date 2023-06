Zpřísnění podpory uprchlíkům vyrovnává podmínky, řekl Rakušan. Podle Mračkové Vildumetzové přišly změny na poslední chvíli

Na tom se s Rakušanem shodla i Mračková Vildumetzová. „To, co se tam stalo, je absurdní. Včera se dozvíme, že proběhne puč, obsadí se města, potom se jde na Moskvu a nakonec jedním telefonátem puč skončí,“ poznamenala.

„Jednoznačně to svědčí o tom, že situace v Rusku není dobrá. Situace ruské armády je mnohem horší, než jsme si mysleli,“ uvedl Rakušan a ruský režim označil za „medvěda na hliněných nohách“. Radovat se z „neklidu v Rusku“ by však bylo krátkozraké. „Abychom si říkali, že Prigožin je dobrou alternativou vůči Putinovi, a že bude něco lepšího – od takových soudů bych byl dalek,“ řekl.

Mračková Vildumetzová uvedla, že přestože jde o politickou otázku, mělo by se případné zpřísnění vízových podmínek pro ruské občany odvíjet od analýz expertů. „Vyhodnotí případnou bezpečnostní situaci.“

Současný kabinet byl podle Rakušana předvídavý, když na začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu nastavil velmi přísné podmínky pro udílení víz pro občany Ruské federace. „To, co teď navrhuje Pobaltí, už v této chvíli máme,“ řekl s odkazem na diskuzi ve státech sousedících s Ruskem.

Podle Mračkové Vildumetzové může být toto číslo i vyšší. „Může to být obrovský problém, který spadne na města a obce, protože ti lidé budou bez ubytování. Finanční prostředky nepůjdou ubytovatelům, půjdou ukrajinským uprchlíkům, někteří dostanou daleko nižší částku,“ řekla. Opoziční poslankyně také kritizovala vládu za to, že změnu podmínek schválila na poslední chvíli.

Dokument ministerstva práce a sociálních věcí v důsledku varoval před možnou vnitřní migrací – kvůli změnám hrozí, že se po republice dají do pohybu desítky tisíc běženců, kteří mohou přijít o dočasné bydlení. Podle dokumentu by nové nastavení podmínek mohlo vést ke stěhování 38 až 50 tisíc lidí.

Pokud se tomu tak stane, bude podle Mračkové Vildumetzové nasnadě o situaci jednat se Slovenskem, přes které vede migrační trasa. Rakušan připustil, že v případě sílení migračního tlaku nelze vyloučit znovuzavedení kontroly na česko-slovenské hranici. Situace je však podle něj pod kontrolou a dennodenně mapována. „Česká republika to zvládá,“ řekl.

Podle Mračkové Vildumetzové je zpřísnění podmínek žádoucí, kritizovala však způsob jejich přípravy. „Kraje chtějí vědět, kdo to bude platit, jakým způsobem to bude. Za pár dní je 1. července a nikdo nic neví,“ uvedla.

„Nadále se (Česká republika - pozn. redakce) bude stavět proti takovým návrhům, které by ustanovily povinnost a automatičnost redistribuce osob,“ citoval Rakušan z rámcové pozice vlády.

Podle Rakušana se bezpečnostní situací spojenou s nelegální migrací zabývá také reforma Evropské unie. Mračková Vildumetzová řekla, že k vyjednávání o ní neměl Rakušan mandát. „Je podřízen Poslanecké sněmovně a Senátu. Měl to projednat na výboru pro evropské záležitosti,“ řekla.

„Schválením této dohody jsme otevřeli dveře a řekli jsme všem nelegálním migrantům: Přijďte do Evropy,“ řekla Mračková Vildumetzová. Dle Rakušana však jde o „úplný nesmysl“. „My jsme jim řekli: Zpřísňujeme hraniční procedury, abyste se do Evropy dostali hůře,“ reagoval.

„Přicházíme s tím, že povinné relokace, aby nám někdo řekl číslo (…), tam prostě není,“ reagoval Rakušan. „Jsou státy, které na rozdíl od České republiky jsou ochotny relokace přijmout. Proč tam ten mechanismus pro ty státy, které jsou ochotné relokovat, nedávat? Není to povinná relokace,“ odvětil ministr vnitra.

„Když říká, že je ta dohoda tak skvělá, proč nás s ní neseznámil,“ uvedla Mračková Vildumetzová s tím, že dokument neprošel jednáním sněmovních orgánů. Rakušan podle ní „absolutně zmařil“, co „za ta léta vybojoval Andrej Babiš“. „V roce 2018 zarazili kvóty a ty kvóty jsou tam. Akorát jsou jinak nazvané,“ řekla. „Dojde k přerozdělení minimálně 30 tisíc (migrantů – pozn. redakce). Poté budeme platit za jednoho migranta 20 tisíc euro,“ uvedl Mračková Vildumetzová.

Rozpočet ministerstva vnitra

Politický spor mezi vládou a opozicí se vede také ohledně přípravy rozpočtu na příští rok. Vláda schválila předběžný návrh na rok 2024, podle kterého by mělo ministerstvo vnitra hospodařit s rozpočtem 91,4 miliardy korun. Oproti letošnímu plánovanému rozpočtu je to o 8,2 miliardy méně.

„Je to nějaký rámec, který se ještě bude formovat. Stále ještě doufám, že finální suma bude jiná,“ řekl Rakušan. Vyloučil snižování platů policistů či hasičů. Podle Mračkové Vildumetzové ale Rakušan zatím nedostál svému slibu na výraznější zvýšení platů, navíc se změnil systém stabilizačních příspěvků pro policisty. „Myslím, že by pan ministr vnitra měl bojovat více za svůj resort,“ poznamenala.

Podle Rakušana představuje zajímavou možnost závazek dávat od příštího roku dvě procenta HDP na obranu. „Už v této chvíli s hasičským sborem a policií procházíme tím, abychom měli notifikaci struktur NATO, že výdaje do obrany jsou částečně i legitimní jako výdaje do vnitřní bezpečnosti. Ať už se to bude týkat nákupu speciální hasební techniky, vybavení pro leteckou službu policie nebo výbavy pro speciální jednotky,“ řekl.