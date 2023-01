Policie loni chytila 29 tisíc cizinců, kteří byli v Česku nelegálně, násobně více než o rok dříve

Cizinecká policie loni v Česku přistihla 29 235 cizinců, kteří byli v zemi nelegálně. Oproti předchozímu roku to bylo o osmnáct tisíc více. Při shrnutí loňské činnosti cizinecké policie to oznámili její ředitel Milan Majer a policejní prezident Martin Vondráček. Většina ze zadržených Českem pouze procházela a mířila do jiné země. Policie kromě samotných migrantů loni zadržela také 277 převaděčů.