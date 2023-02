Dokument ČT představil příběhy tří ukrajinských rodin, které rozdělila ruská invaze

Válka na Ukrajině rozdělila řadu rodin. Jednou z nich jsou i Maximenkovi. Otec Serhij, původně malíř pokojů, vstoupil do armády. Matka Julia odjela se třemi dětmi do České republiky. „Nemohl bych se podívat dítěti ani ženě do očí, kdybych odsud odjel,“ říká Serhij. Rozdělená je také rodina Kristiny Favorské, jejíž tři děti uprchly do Česka s babičkou. Ona spolu s manželem, který bojuje na frontě, a dvěma nejmladšími dětmi zůstala ve vlasti. Pohromadě není ani rodina Iriny Sverdliukové, která má tři děti. Se dvěma odešla do Česka, ale dcera Darja, která je vojenskou medičkou, zůstala na Ukrajině. „Oni nechtěli odjet, (…) ale když zemřel můj manžel, tak se máma odjet rozhodla,“ uvedla dcera. Česká televize sledovala jejich osudy od začátku loňské invaze. Jejich příběh nabízí dokument nazvaný Rozděleni válkou.