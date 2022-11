Evropské státy by měly mít dlouhodobé smlouvy na plyn, tvrdí Vondra. Je třeba rychleji přejít na obnovitelné zdroje, oponuje Bursík

V pondělí Japonsko varovalo, že světové zásoby zkapalněného plynu jsou na roky vyprodané a před rokem 2026 se podle Tokia objeví jen velmi málo nových dodávek. Země po celém světě se totiž snaží zajistit dodávky od vývozců, jako je Katar nebo Spojené státy.

Europoslanec Vondra s takovým popisem aktuálního stavu souhlasí, podle něj bude velkým problémem v dalších letech také to, že Evropská unie dosud nezajistila dlouhodobější kontrakty dodávek plynu.

„Problém je v tom, že poptávka bude daleko větší, protože Čína se stejně jako další asijské země po pandemii více otevře. Čili bude daleko větší tlak na straně poptávky – a aby bylo možno uspokojit i tu nabídku, je třeba, aby měly těžící státy dlouhodobé kontrakty. EU ale není ochotná do těch dlouhodobých kontraktů jít právě kvůli své klimatické politice,“ míní Vondra.

Nesouhlasí s ním ale exministr životního prostředí Bursík, který zmiňuje, že plyn by měl pro evropské státy sloužit pouze jako přechodné palivo po několik dalších let. „Je potřebné si říci, že plyn je fosilní palivo. Na klimatické konferenci jsme řešili to, že planeta hoří, takže nemá smysl se nějak dlouhodobě orientovat na plyn a je třeba co nejrychleji investovat do obnovitelných zdrojů,“ dodal.