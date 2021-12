Fiala ocenil Zemanův důraz na očkování, Okamura na odstoupení od Green Dealu. Podle Bartoše šíří Zeman dezinformace

Zeman uvedl, že očkování považuje za nejjednodušší cestu, jak potlačit koronavirovou pandemii. Povinná vakcinace je podle něj radikálním zásahem, který by ale mohl situaci vyřešit. Očkování proti covidu-19 má být podle vyhlášky schválené bývalou vládou ANO a ČSSD povinné od března pro lidi nad 60 let a vybrané profese.

Proti zavedení očkovací povinnosti se staví předseda SPD Tomio Okamura. „V této pasáži zrovna s panem prezidentem v jeho projevu nesouhlasíme,“ řekl s tím, že se stále jedná o experimentální vakcínu a nejsou známé její možné vedlejší účinky. Připomněl, že bez vakcíny je v Česku zhruba 37 procent obyvatel, tedy více než tři miliony lidí. „Je to závažné množství občanů,“ řekl Okamura.

Kabinet by měl podle Zemana dostat 100 dnů hájení a soustředit se na boj s pandemií a vysokými cenami energií, ale také na snížení rozpočtového deficitu. „Na řešení koronavirové situace, vysokých cen energií a snížení deficitu můžeme mít různé názory. Shodujeme se ale, že to jsou nejdůležitější úkoly, které před námi stojí,“ doplnil Fiala.

Fialova vláda plánuje z předpisu vyřadit povinné očkování pro lidi nad 60 let, ve svých dosavadních vyjádřeních byli její představitelé proti plošnému povinnému očkování. „Je dobře, že Miloš Zeman ve svém projevu zmínil tři nejpalčivější problémy dneška a zdůraznil nutnost očkování,“ napsal Fiala.

Zeman o Green Dealu šíří dezinformace, napsal Bartoš

Za zmínky o Green Dealu si Zeman vysloužil kritiku od některých šéfů vládních stran. Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že Zeman ve svém projevu šířil o Green Dealu dezinformace, podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se prezident dopustil řady nepřesností.

Bartoš uvedl, že Zeman správně zmínil nutnost řešení pandemie, energií a schodku státního rozpočtu. „Bohužel sdělení snížil strašením terorem či šířením dezinfa o zákazu plynu v roce 2030,“ napsal na Twitteru. Doplnil, že digitální a ekologická transformace mají být výzvou, ne hrozbou. „A prezident má společnost spojovat, ne štěpit,“ doplnil.

Šéfka sněmovny Pekarová Adamová ČTK napsala, že se Zeman dopustil celé řady nepřesností. „Například když tvrdil, že součástí Green Dealu je i zákaz vytápění plynem od roku 2030,“ uvedla. Odstoupení od dohody, které Zeman navrhoval, by podle ní znamenalo rezignaci na řešení dopadů klimatické změny.

Zeman podle Pekarové Adamové nepřekvapil. „Ani letos nepřinášel jeho projev poselství, jako spíše výčet jeho názorů,“ uvedla. Kabinet se skutečně musí zabývat energetikou, pandemií a rozpočtem, doplnila. „Nicméně řešením skutečně není odstoupit od společného řešení v rámci EU, jejímž aktivním členem chceme být, ani zvýšení daní zrušením výjimek, jakkoli o řadě z nich se uvažovat dá,“ dodala.

Předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný uvedl, že Zeman pojmenoval klíčové problémy správně. „Určitě se shodneme v podpoře očkování nebo jaderné energie. Některé fámy kolem Green Dealu, třeba zákaz topení plynem, je nutno uvést na pravou míru. Nic takového neplatí,“ napsal na Twitteru.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) uvedl, že Zelenou dohodu nevnímá jako nebezpečí, ale jako realitu. „Maximálně se vynasnažím, aby se v budoucnu pro náš průmysl stala především zajímavou příležitostí,“ uvedl na Twitteru. Zeman má podle něj na svůj názor na dohodu právo. „Energetická politika je ale věcí vlády a my uděláme vše pro to, abychom vyjednali takové konečné podmínky dohody, aby byly co nejpřijatelnější pro české občany,“ doplnil.

Odstoupením od Green Dealu přijde Česko o peníze z EU, uvedl Babiš

Expremiér Andrej Babiš souhlasí s prezidentem Milošem Zemanem v tom, že některé ekologické návrhy Evropské komise (EK) mohou být nebezpečné. Vyvázání Česka ze Zelené dohody pro Evropu však podle Babiše není možné, protože by připravilo Česko o finance z EU. Některým nesmyslným iniciativám Evropské komise by mohlo pomoci zabránit české předsednictví v EU v příštím roce, napsal ČTK.

Babiš dodal, že Česko nemá závazek jako jednotlivý stát, ale závazek je průměrný pro všechny členské státy. „A vyjednali jsme obrovské množství peněz. Vyvázat se ze (Zelené dohody) jednostranně nelze, přišli bychom tím o zdroje EU, které mohou dosáhnout až bilion. Poškodilo by nás to,“ uvedl.

Se Zemanem nesouhlasí v tom, že by rok 2021 nebyl dobrý. „Byl to dobrý rok, na tom si trvám. Naší zemi se skvěle daří, vzkvétá a má skvělé ratingy. Ano, covid nás poškodil, ale i ten je díky opatřením přijatých naší vládou na ústupu,“ doplnil.

Povinné očkování může být cestou, jak porazit covid-19, souhlasí s prezidentem. „Naše vláda právě proto chtěla začít u rizikové skupiny občanů 60 plus. Covid ale už teď na základě opatření naší vlády klesá, a to mě těší,“ míní. Naopak nesouhlasí se Zemanovým názorem, že rozpočet připravený kabinetem ANO a ČSSD není dost proinvestiční a úsporný.