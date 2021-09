Lídři z Moravskoslezského kraje hledali recept, jak podpořit podnikatele. Nabídli řadu možností

Lídr kandidátky koalice Pirátů a Starostů Lukáš Černohorský si myslí, že v době krize, jako byla epidemie koronaviru, by měla fungovat pro stávající podnikatele podpora od státu, a to ve formě nějakého příspěvku na nájem. „Pro stát je výrazně horší rozjíždět nové podniky, než udržet případně ty stávající, když oni přežijou drastická opatření, které jsme tady měli,“ řekl.

SPD sází na malé podnikatele a živnostníky. Požaduje, aby se DPH platilo pouze ze skutečně proplácených faktur a chce řešit také otázku státních zakázek. „Veřejné zakázky musí dostávat pouze firmy, které platí daně pouze v České republice. My se teď musíme proinvestovat z krize. České peníze se musí točit zpátky do české ekonomiky,“ prohlásil lídr kandidátky v Moravskoslezském kraji Tomio Okamura.

Důležité podle KSČM je, aby podnikatelé měli zajištěnou splatnost faktur. „Je to velký problém, druhotná platební neschopnost, která se objevuje, ničí malé podnikatele,“ řekl Leo Luzar. Další problém vidí v tom, že podnikatelé musí platit DPH u nezaplacených faktur. Zmínil také práva zaměstnanců a negativní postoj komunistů k agenturnímu zaměstnávání lidí. „Tito lidé opravdu dělají otrockou práci,“ prohlásil.

Pro Moravskoslezský kraj jsou zásadní podle lídra kandidátky ČSSD Lubomíra Zaorálka malé a střední firmy. Zasloužily by si pomoct, aby se mohly rozvíjet dále, myslí si. V případě agentur by si Zaorálek přál změnit jejich fungování. „Agentury by měly být jen zprostředkovateli a neměly by být těmi, které disponují zaměstnanci,“ dodal. Jako další obrovskou pracovní sílu zmínil sto tisíc lidí, kteří jsou v exekucích.

Hnutí PŘÍSAHA ve svém programu uvádí, že podpoří například zrychlení odpisů podnikatelům ve skupinách 1 a 2 na 150 procent po dobu dvou let, a to do roku 2023. „Dále potom zvýšení paušální daně z jednoho milionu na dva miliony,“ dodal lídr kandidátky Jiří Komárek.



Vysoké ceny energií

Jak snížit vysokou cenu elektrické energie, vidí každý z politiků jinak. Zaorálek (ČSSD) je přesvědčený, že regulace cen ze strany Česka je nejjednodušší způsob, jak lidi nebudou uvržení do energetické chudoby. Vondrák (ANO) si myslí, že ceny energií jsou ovlivněny politickými rozhodnutími, a proto je podle něj jediným řešením být soběstačný v oblasti energie.

Prosadit jádro jako bezemisní zdroj nebo podpořit fotovoltaiku na střechách je taky podle Stanjury (SPOLU) jedna z cest, jak uvolnit trh a mít přijatelnější ceny. Okamura (SPD) trvá na odmítnutí plánu Evropské unie „Green Deal“. Dále je podle něj potřeba odmítnout zákaz spalovacích motorů, protože nikdo nebude mít peníze na elektroauto.



Luzar (KSČM) vidí cestu v tom, aby byl ČEZ stoprocentně státní. Díky tomu bude moci stát regulovat ceny uvnitř země. Komárek (PŘÍSAHA) zmínil například jednotný regulační úřad nebo podporu výzkumu a nových modulárních zdrojů.



Černohorský (PirátiSTAN) naopak upozornil, že o Green Deal nejde. Myslí si, že vysoké ceny energií jsou ovlivněny tím, že ruský prezident Putin otočil kohoutkem a netransportuje plyn přes Ukrajinu - a tlačí politicky na to, aby se otevřel plynovod Nord Stream 2.

Výběr zastoupených uskupení vychází z průzkumu volebního potenciálu od společností Kantar CZ a Data Collect pro ČT, dále z váhy kandidujících subjektů a jejich dlouhodobé podpory zjištěné ve výzkumech volebních preferencí.