Nejvyšší volební potenciál má koalice Spolu, ukázal odhad Kantar CZ a Data Collect

Největší potenciál oslovit voliče měla podle tohoto průzkumu v minulých dvou týdnech koalice Spolu sdružující ODS, lidovce a TOP 09. Pokud by ji volili všichni, kdo ji skutečně zvažují, získala by až 31,5 procenta.

„Volební potenciál říká, jaký by mohl být v tuto chvíli maximální možný zisk každé dané strany, hnutí nebo koalice, pokud by se k němu přiklonili všichni voliči, kteří ho zvažují. Zatímco do volebního modelu je každý respondent, volič, přiřazen k jedné konkrétní straně nebo konkrétnímu subjektu, tak u volebního potenciálu může spadnout do potenciálu více stran. Proto také součet jednotlivých zisků nedává sto procent,“ upozornil analytik agentury Kantar CZ Pavel Ranocha.

V průzkumu, který skončil v pátek, se tazatelé ptali tří tisíc lidí. Statistická chyba je maximálně plus mínus 1,9 procenta. Výsledky výzkumu je třeba vždy vztahovat k termínu sběru dat (19. srpna až 3. září) a chápat je jako aktuální volební potenciál ve volbách do Poslanecké sněmovny. Nejedná se tedy v žádném případě o prognózu výsledků voleb.

Sedm zmíněných subjektů s největším potenciálem ale i s dlouhodobou podporou v průzkumech veřejného mínění pozve Česká televize do čtrnácti krajských předvolebních debat. Startují v pondělí 13. září. Vysílat se budou na ČT24 vždy po 20:00. Vyvrcholí superdebatou ve středu před hlasováním.

Lídři ostatních stran, které se nebudou účastnit večerních debat, dostanou prostor v nedělním pořadu Politické spektrum na ČT24. A zástupci všech kandidujících subjektů budou postupně zváni také do Událostí, komentářů.