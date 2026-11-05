WHO otestuje nové vakcíny proti ebole


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) schválila klinické testy dvou nových vakcín, které byly vyvinuté cíleně proti viru Bundibugyo, jenž způsobil nynější epidemii eboly. V důsledku epidemie doposud v Africe zemřelo více než 5300 lidí. Nové vakcíny by podle WHO měly pomoci jeho šíření zpomalit.

Jedná se o vakcínu ChAdOx1 BDBV, kterou vyvinuly Oxfordská univerzita a Serum Institute of India, a vakcínu mRNA-1469 od společnosti Moderna. Testy bude provádět konžský Národní institut pro biomedicínský výzkum s podporou partnerů včetně WHO, uvedl šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus.

„Vakcíny jsou účinný nástroj, nicméně nenahradí osvědčená opatření, která mohou lidské životy zachraňovat již nyní: včasná péče, sledování kontaktů, izolace, bezpečné a důstojné pohřbívání a důvěryhodná spolupráce s místními komunitami,“ dodal šéf WHO. „Děkuji vědcům, zdravotníkům a partnerům v Konžské demokratické republice i po celém světě, kteří nás dovedli až sem, a hlavně lidem, kteří se této klinické studie účastní. Jejich účast přinese zásadní poznatky, které by mohly pomoci zachránit životy. Vakcíny samy o sobě tuto epidemii neukončí, ale mohly by se stát účinným novým nástrojem k jejímu zvládnutí,“ dodal.

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Virus ebola

Klinické zkoušky vakcín vede konžský institut za podpory belgické Univerzity v Antverpách a Ústavu tropické medicíny v Antverpách, WHO, organizace Epicentre, Lékařů bez hranic a Afrických center pro kontrolu a prevenci nemocí. Rychlý vývoj kandidátských vakcín je umožněn díky investicím Koalice pro inovace v oblasti připravenosti na epidemie (CEPI).

Pokračuje také výzkum možných způsobů léčby. Studie PARTNERS, kterou financuje WHO a která byla zahájena v červenci, hodnotí, jestli monoklonální protilátka MBP134, antivirotikum remdesivir nebo jejich kombinace mohou zlepšit přežití u pacientů s potvrzeným onemocněním způsobeným virem Bundibugyo. Kromě toho bude do studie brzy zařazena i látka maftivimab, aby se posoudilo její použití jako potenciální léčby. Probíhá také doplňková studie zaměřená na obeldevisir.

Smrtnost kolem padesáti procent

Africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v pondělí uvedlo, že na nákazu ebolou zemřelo již více než 5300 lidí, valná většina v Kongu. Podle CDC bylo dosud potvrzeno 10 444 případů nákazy. To dokazuje, že na nemoc zemře asi každý druhý nakažený – je to podobné jako u předchozích vln eboly způsobených jinými druhy tohoto viru.

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Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo

V polovině května CDC potvrdilo propuknutí epidemie eboly v konžské provincii Ituri, odkud se nákaza rozšířila do dalších provincií a také do sousední Ugandy. Jednotlivé případy nakažených osob, které přicestovaly z Konga, byly zaznamenány například v Nigérii či Keni.

Ebola se šíří přímým kontaktem s tělními tekutinami nakažených lidí, a to i po jejich smrti. Mezi její příznaky patří horečka, zvracení a průjem, v těžkých případech může nemoc způsobit vnitřní i vnější krvácení. Letošní epidemie je druhou nejrozsáhlejší v historii. Překonala ji pouze epidemie v západní Africe z let 2014 až 2016, při níž se v Guineji, Libérii a Sieře Leone nakazilo více než 28 600 lidí a přes jedenáct tisíc z nich zemřelo.

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Epidemie eboly v Kongu

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