V Hamburku začal soud kvůli útokům na Nord Stream

V severoněmeckém Hamburku ve středu za velkého zájmu médií začal soud s ukrajinským občanem Serhijem K., který čelí obžalobě z válečných zločinů kvůli podezření z útoku na plynovody Nord Stream. Informovala o tom agentura DPA, podle které se před budovou konaly dvě menší demonstrace. Termín verdiktu není znám, očekává se ale nejdříve v roce 2027, neboť přinejmenším do února chce soud případ projednávat. Ukrajinec účast na útoku popřel.
Padesátiletý Serhij K., který sloužil v ukrajinské armádě, velel podle obžaloby komandu, které v září 2022 několik měsíců po ruském útoku na Ukrajinu výbušninami vážně poškodilo plynovody spojující Rusko a sever Německa po dně Baltu. Cílem bylo připravit Rusko o část příjmů z prodeje zemního plynu, kterými by financovalo válečnou mašinerii.
Obžaloba tvrdí, že souzený Ukrajinec se dopustil válečného zločinu, a to „zakázaným způsobem vedení války útokem na civilní objekty“. Obžaloba uvádí, že Serhij K. z pověření ukrajinských orgánů spolu s dalšími vojáky připravil plán, jak plynovody zničit. Nejvyšší státní zastupitelství ho vedle válečných zločinů obžalovalo i ze způsobení výbuchu, ničení staveb a narušení provozu veřejných zařízení.
„Žádné odsouzení za válečné zločiny,“ požadovala podle DPA asi dvacítka Ukrajinců na demonstraci před budovou soudu.
DPA uvedla, že o proces se zajímají nejen němečtí novináři, ale také zahraniční televize. Agentura poznamenala, že kvůli velkému zájmu médií se u bezpečnostních kontrol v budově soudu tvořily velké fronty.
Podezřelého zadrželi v Itálii
Serhije K. zadržela na konci srpna 2025 na základě evropského zatykače policie v Itálii, kde byl na dovolené s rodinou. Itálie ho později vydala do Německa, kde je od té doby ve vazbě.
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa od roku 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu. Obě potrubí byla poškozena výbuchem 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou.
Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura předloni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní nato oznámilo, že považuje poškození plynovodů za úmyslné, ale že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku.